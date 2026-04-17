Росія била по Україні ракетами з КНДР: у Міноборони розкрили їхню "анатомію"

Фахівці Міністерства оборони України провели детальний аналіз північнокорейських балістичних ракет KN-23 та KN-24, які Росія застосовує для ударів по території України.

Про це інформує Міноборони.

За результатами дослідження, ці ракети належать до класу балістичних малої дальності. Зокрема, KN-23 є аналогом російського «Іскандера» і може вражати цілі на відстані до 690 км із бойовою частиною близько 500 кг.

Натомість KN-24 за своїми характеристиками подібна до американської ATACMS і має дальність приблизно до 400 км.

У Міноборони зазначають, що обидві ракети мають квазібалістичну траєкторію — вони здатні маневрувати під час польоту, що ускладнює їх перехоплення системами ППО. Крім того, ці ракети можуть запускатися з мобільних установок, що робить їх більш гнучкими у застосуванні.

Окрему увагу експерти звернули на складові ракет. У них виявили іноземні компоненти, виготовлені в різних країнах, зокрема у США, Китаї, Японії та країнах Європи, причому частина елементів була вироблена вже після початку повномасштабної війни.

За даними української розвідки, Північна Корея передала Росії понад сотню таких ракет, і вони вже неодноразово використовувалися для ударів по українських містах, у тому числі по цивільній інфраструктурі.

У Міноборони наголошують, що застосування цієї зброї є ще одним доказом військово-технічної співпраці між Росією та КНДР, яка становить серйозну загрозу безпеці не лише України, а й інших регіонів світу.

