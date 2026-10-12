Росія била по українській енергетиці, доки ЗСУ не атакували її об’єкти: заява Зеленського

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Росія продовжила атакувати українські автозаправні станції, енергетичну інфраструктуру та інші об’єкти, хоча Україна минулої ночі утрималася від ударів по енергетичних об’єктах на території РФ.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю Fox News.

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За словами Зеленського, Україна не атакувала російські енергетичні об’єкти після заяви Трампа про домовленість щодо припинення таких ударів. Водночас Росія продовжувала обстрілювати українську інфраструктуру.

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«Минулої ночі ми не атакували жодних енергетичних об’єктів на території РФ, тому що президент Трамп сказав, що між Україною та Росією буде енергетичне перемир’я. Ми не атакували, доки Росія била по наших АЗС, енергетичній інфраструктурі та інших об’єктах», — заявив він.

Зеленський закликав посилити тиск на Росію

Президент вважає, що продовження російських атак свідчить про відсутність готовності Москви дотримуватися енергетичного перемир’я.

«Думаю, це була відповідь Путіна президенту Трампу. І сигнали від Росії пішли дуже чіткі: вони нічого не знають про енергетичне перемир’я», — сказав він.

Зеленський висловив жаль через позицію Росії та наголосив, що Москва, на його думку, продовжує шукати причини для ведення війни.

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«Шкода, тому що вони завжди знаходять причини не зупиняти цю війну. Саме тому я вважаю, що потрібно більше тиску на Росію», — зазначив він.

Український також наголосив, що Україна не розкриває наперед плани своїх військових операцій.

«Ми ніколи не повідомляємо, що робитимемо далі в межах наших операцій», — підкреслив він.

Зазначимо, що заява президента пролунала на тлі обговорення можливого енергетичного перемир’я між Україною та Росією, про яке раніше повідомив Дональд Трамп.

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За словами Зеленського, Україна готова утримуватися від ударів по російській енергетичній інфраструктурі, але розраховує на аналогічні дії з боку Москви.

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