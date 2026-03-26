Росія битиме по дамбах: Зеленський попередив про нові цілі ударів РФ після енергетики

Український лідер Володимир Зеленський попередив, які об’єкти Росія атакуватиме в Україні найближчим часом.

Катерина Сердюк
Зеленський

Зеленський / © Офіс президента України

Доповнено додатковими матеріалами

Росія продовжує другий етап зимової операції ударів по критичній інфраструктурі. Серед потенційних цілей — водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

«Плани Росії зрозумілі, але зараз ми сильніші, ніж узимку», — наголосив він.

Президент наголошує, що треба боротися за фінансування. Саме воно дасть посилення захисту неба з нашого боку.

«Технології є. За умови наявності бюджету Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу», — завершив глава держави.

Як ми писали раніше, Росія атакувала багатоповерхівку у Дніпрі. Внаслідок обстрілу кілька людей дістали поранення. Також є серйозні руйнування житла й автівок. На місцях працювали усі служби, надаючи допомогу потерпілим та ліквідовуючи наслідки удару.

Також відомо, що російські війська завдали низки ударів по українських портах і залізничній інфраструктурі. Зокрема, на Кіровоградщині дрон поцілив у пункт технічного обслуговування локомотивів, пошкодивши кілька з них. Є також пошкодження будівлі портових операторів і морвокзалу на півдні України. Минулося без постраждалих.

