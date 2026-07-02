ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
2 хв

Росія дедалі частіше застосовує реактивні дрони: Ігнат розкрив мету ворога

Росіяни майже цілодобово використовують проти України реактивні безпілотники, щоб змусити українських захисників неба витрачати дефіцитні ракети ППО.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Росія дедалі частіше застосовує реактивні дрони: Ігнат розкрив мету ворога

© ТСН

Росія дедалі частіше застосовує проти України реактивні дрони. Мета — змусити українську армію витрачати дефіцитні ракети ППО.

Про це в ефірі «5 каналу» повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти вже майже цілодобово використовують реактивні безпілотники разом із дронами-камікадзе. Такі БпЛА розвивають швидкість до 500 км/год, тому їх не можуть перехоплювати українські дрони-перехоплювачі, максимальна швидкість яких становить близько 300 км/год.

«Ці дрони вже не є досяжними для БпЛА-перехоплювачів, чия швидкість — до 300 км. Тому тут розраховувати на мобільні вогневі групи чи зенітні дрони вже не доводиться. Треба застосовувати ракети, що Повітряні сили та інші складові Сил оборони і роблять», — сказав він.

Ігнат зазначив, що для знищення реактивних безпілотників доводиться застосовувати ракети ППО, попри їхню обмежену кількість. Водночас рівень збиття ворожих дронів залишається високим і перевищує 90%.

Як ми писали, аналітики Defense Express вважають, що Росія перейшла до приблизно двотижневого циклу підготовки масованих ударів по Києву, накопичуючи ракети між атаками. Такий висновок зробили після обстрілів 2 червня, 15 червня та 2 липня. Експерти звернули увагу на різке зниження ефективності перехоплення балістичних ракет під час останньої атаки. На їхню думку, РФ може розраховувати на виснаження запасів ракет для систем Patriot в Україні. Основною ціллю масованого удару 2 липня був Київ. За даними Повітряних сил, окупанти застосували рекордну кількість балістичних ракет, а загалом випустили по Україні 570 засобів повітряного нападу

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
218
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie