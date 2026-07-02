Росія дедалі частіше застосовує реактивні дрони: Ігнат розкрив мету ворога

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Росія дедалі частіше застосовує проти України реактивні дрони. Мета — змусити українську армію витрачати дефіцитні ракети ППО.

Про це в ефірі «5 каналу» повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти вже майже цілодобово використовують реактивні безпілотники разом із дронами-камікадзе. Такі БпЛА розвивають швидкість до 500 км/год, тому їх не можуть перехоплювати українські дрони-перехоплювачі, максимальна швидкість яких становить близько 300 км/год.

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«Ці дрони вже не є досяжними для БпЛА-перехоплювачів, чия швидкість — до 300 км. Тому тут розраховувати на мобільні вогневі групи чи зенітні дрони вже не доводиться. Треба застосовувати ракети, що Повітряні сили та інші складові Сил оборони і роблять», — сказав він.

Ігнат зазначив, що для знищення реактивних безпілотників доводиться застосовувати ракети ППО, попри їхню обмежену кількість. Водночас рівень збиття ворожих дронів залишається високим і перевищує 90%.

Як ми писали, аналітики Defense Express вважають, що Росія перейшла до приблизно двотижневого циклу підготовки масованих ударів по Києву, накопичуючи ракети між атаками. Такий висновок зробили після обстрілів 2 червня, 15 червня та 2 липня. Експерти звернули увагу на різке зниження ефективності перехоплення балістичних ракет під час останньої атаки. На їхню думку, РФ може розраховувати на виснаження запасів ракет для систем Patriot в Україні. Основною ціллю масованого удару 2 липня був Київ. За даними Повітряних сил, окупанти застосували рекордну кількість балістичних ракет, а загалом випустили по Україні 570 засобів повітряного нападу

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