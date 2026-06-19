Росія дві доби б’є по енергетиці однієї з областей України: що відомо про руйнування

ДТЕК (ілюстративне фото) / © ДТЕК

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Протягом останніх двох діб російська армія завдає безперервних ударів по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області. РФ використовує дрони та артилерію.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.

Атака РФ на Дніпропетровщину — що відомо

Повідомляється, що внаслідок атак на низці об’єктів виникли пожежі, а деякі з них ворог обстрілював неодноразово. У компанії зазначають, що енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

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Наразі енергетики працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки ударів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

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Нагадаємо, українська влада попереджає про ймовірні спроби російських військ атакувати об’єкти критичної водної інфраструктури, зокрема у Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі.

Російські війська активізували штурми на прикордонні Сумської області та намагаються проникнути до районів біля кордону. Аналітики ISW повідомляють про спроби РФ створити буферну зону, однак значних проривів ворога не зафіксовано.

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