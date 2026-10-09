ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3354
Час на прочитання
1 хв

Росія двічі за вечір атакувала один об’єкт у великому місті: що відомо про наслідки (оновлено)

РФ повторно атакувала склади логістичної компанії у Дніпровському районі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака РФ на Дніпро 9 жовтня

Атака РФ на Дніпро 9 жовтня / © Олександр Ганжа

Доповнено додатковими матеріалами

Ввечері 9 жовтня Росія вдруге вдарила по тому самому об’єкту в Дніпровському районі, коли там ліквідовували наслідки першого обстрілу.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака РФ на Дніпро 9 жовтня — що відомо

За його словами, перша атака на Дніпровський район сталася ввечері 9 жовтня. Внаслідок обстрілу зайнялися приміщення складських комплексів, які належать логістичній компанії.

Згодом ворог завдав повторного удару по цій самій локації.

«Ворог завдав повторного удару по складах логістичної компанії у Дніпровському районі», — поінформував очільник ОВА.

Згодом він додав, що попередньо минулося без постраждалих. На місці влучань працюють профільні служби.

Атака РФ на Дніпро 9 жовтня / © Олександр Ганжа

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, росіяни завдали шістьох ударів авіабомбами по Запоріжжю та влучили дроном у маршрутку. Є загиблий і понад 10 поранених, серед яких дитина.

Раніше ми писали, що під час повітряної тривоги 9 жовтня у селищі Софіївська Борщагівка Київської області впали уламки. Внаслідок інциденту на місці події спалахнула локальна пожежа.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie