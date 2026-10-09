Росія двічі за вечір атакувала один об’єкт у великому місті: що відомо про наслідки (оновлено)

Атака РФ на Дніпро 9 жовтня / © Олександр Ганжа

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Ввечері 9 жовтня Росія вдруге вдарила по тому самому об’єкту в Дніпровському районі, коли там ліквідовували наслідки першого обстрілу.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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Атака РФ на Дніпро 9 жовтня — що відомо

За його словами, перша атака на Дніпровський район сталася ввечері 9 жовтня. Внаслідок обстрілу зайнялися приміщення складських комплексів, які належать логістичній компанії.

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Згодом ворог завдав повторного удару по цій самій локації.

«Ворог завдав повторного удару по складах логістичної компанії у Дніпровському районі», — поінформував очільник ОВА.

Згодом він додав, що попередньо минулося без постраждалих. На місці влучань працюють профільні служби.

Атака РФ на Дніпро 9 жовтня / © Олександр Ганжа

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Нагадаємо, росіяни завдали шістьох ударів авіабомбами по Запоріжжю та влучили дроном у маршрутку. Є загиблий і понад 10 поранених, серед яких дитина.

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Раніше ми писали, що під час повітряної тривоги 9 жовтня у селищі Софіївська Борщагівка Київської області впали уламки. Внаслідок інциденту на місці події спалахнула локальна пожежа.

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