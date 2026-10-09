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Росія двічі за вечір атакувала один об’єкт у великому місті: що відомо про наслідки (оновлено)
РФ повторно атакувала склади логістичної компанії у Дніпровському районі.
Ввечері 9 жовтня Росія вдруге вдарила по тому самому об’єкту в Дніпровському районі, коли там ліквідовували наслідки першого обстрілу.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Атака РФ на Дніпро 9 жовтня — що відомо
За його словами, перша атака на Дніпровський район сталася ввечері 9 жовтня. Внаслідок обстрілу зайнялися приміщення складських комплексів, які належать логістичній компанії.
Згодом ворог завдав повторного удару по цій самій локації.
«Ворог завдав повторного удару по складах логістичної компанії у Дніпровському районі», — поінформував очільник ОВА.
Згодом він додав, що попередньо минулося без постраждалих. На місці влучань працюють профільні служби.
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