Ліквідація пожежі у Хмельницькій області / © ДСНС

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У ніч проти 27 листопада російські війська завдали ударів по об’єктах інфраструктури та житловій забудові у дев’яти областях України. Під вогнем опинилися залізничні станції, вугільні шахти, електропідстанції та цивільний бізнес.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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На Дніпропетровщині під ударом опинилися залізничні станції у Кривому Розі та Кам’янському, а також дві вугільні шахти. Внаслідок атаки пошкоджено тепловози.

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На Вінниччині та Кіровоградщині російські окупанти атакували електропідстанції, зокрема ті, що забезпечують функціонування залізниці.

У Запоріжжі, на Київщині та Миколаївщині пошкоджень зазнали цивільні підприємства — виробничі та складські приміщення.

В Ізюмі Харківської області після атаки безпілотників спалахнула пожежа у багатоквартирному будинку. Постраждали п’ятеро людей. На Одещині пошкоджено приватний будинок, а на Сумщині — гуртожиток і житловий будинок.

«Дякую всім службам, які працюють на місцях, допомагають людям та ліквідують наслідки російських ударів», — написав Корецький у Мережі.

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Нічна атака РФ на Україну 27 листопада — що ще відомо

Вночі та зранку 27 листопада російські війська атакували Ізюм і Харків, поранивши щонайменше дев’ятьох людей. Удари з РСЗВ по Ізюму пошкодили багатоповерхівки, адмінбудівлі, комунальне підприємство та автомобілі. Через атаку дронів загорілася господарська споруда та постраждали приватні оселі, було влучання у багатоквартирний будинок. Зранку ворог спрямував БпЛА на Харків, атакувавши два райони міста: влучив в АЗС та по багатоповерхівці.

Вночі окупанти також атакували Вінницьку, Кіровоградську та Житомирську області, пошкодивши енергетичну, критичну й залізничну інфраструктуру. Горіли також приватні будинки та автомобілі, в одній із дев’ятиповерхівок вибуховою хвилею вибило вікна. На Житомирщині постраждали двоє жінок.

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