Зеленський розповів, про що говорив телефоном з Трампом та Віткоффом

Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі телефонної розмови з Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Упродовж бесіди був сигнал від спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа, який був також на дзвінку, що Росія готова до закінчення війни, до першого кроку, принаймні, до припинення вогню.

Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 12 серпня.

Зеленський підкреслив, що це був перший такий сигнал від російської сторони, і він був позитивно сприйнятий усіма учасниками розмови як можливий «зсув» у ситуації. Водночас, президент України одразу відреагував на можливе питання територіальних поступок.

«Був сигнал, що є питання території. Під час дзвінка я сказав, що я не готовий обговорювати території України, оскільки це виключно питання нашої Конституції. І якщо чесно, при всій повазі, я не готовий по телефону обговорювати відповідні питання. Це серйозні питання, які вирішуються на рівні лідерів», — зазначив Володимир Зеленський.

Американська сторона запропонувала два формати зустрічей:

Двосторонній , який передбачає зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Тристоронній, який мав би відбутися після двосторонніх переговорів за участі США, України та Росії.

Зеленський поставив ключові питання щодо цих пропозицій, зокрема, про роль Європи в цих переговорах.

«Для мене дуже важлива присутність в тому чи іншому вигляді Європи, тому що зрештою поки що ніхто, окрім Європи, гарантій безпеки нам не дає. Навіть в фінансовому плані, фінансування потреб нашої армії, що є гарантією безпеки», — зауважив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що для завершення війни необхідно стояти на власній правді, не здаючи найголовнішого — свободи та незалежності.

А під час форуму «Молодь тут» Володимир Зеленський анонсував зустріч з Трампом та Путіним.