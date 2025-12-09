Росія готує водну аферу століття: Москва хоче "перекроїти" сибірські річки

Росія готова перетворити Сибір на пустелю заради водного шантажу / © Служба зовнішньої розвідки

Російська академія наук відновила роботу над масштабним інфраструктурним проєктом, який передбачає часткове перенаправлення водних ресурсів річки Об до Казахстану та Узбекистану.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За версією розвідки, ця ініціатива, хоча й подається як засіб «стабілізації водозабезпечення півдня Росії», насправді є сучасною версією сумнозвісного радянського плану «розвертання сибірських річок». Від цього проєкту, що мав катастрофічні екологічні наслідки, СРСР відмовився ще 1986 року через високі та непередбачувані ризики.

«Москва прагне переорієнтувати вплив у Центральній Азії, де її традиційні важелі, насамперед газовий шантаж, уже не працюють. Казахстан та Узбекистан є експортерами газу, орієнтованими передусім на китайський ринок, а економіка регіону дедалі більше спирається на китайський і західний капітал», — зазначили в розвідці.

Там додають, що Москва формує новий, потужний інструмент політичного тиску на пострадянські країни регіону. Фінансовий масштаб проєкту вражає: його попередня вартість оцінюється від 100 мільярдів доларів США.

Однак екологічні наслідки можуть бути значно більшими. Зокрема, зміна водних потоків може спричинити опустелювання одних регіонів і зоболочення інших, а також прискорити танення арктичних льодовиків.

«Порушення водного балансу в Сибіру може стати тригером масштабних кліматичних зсувів на більшій частині Євразії», — підсумували у Службі зовнішньої розвідки України.

