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Росія готувала теракти: в Харкові виявили масштабний склад боєприпасів
Контррозвідка СБУ зірвала чергову диверсію Росії.
Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань виявила масштабний таємний схрон зброї та боєприпасів у Харкові.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
За даними слідства, його було облаштовано за завданням спецслужб Росії, а сам арсенал призначався для диверсійно-розвідувальних груп, які мали діяти в регіоні.
Схованку виявили у гаражному боксі в одному з районів міста. У ході обшуку силовики вилучили значну кількість зброї, зокрема:
набої до стрілецької зброї,
ручні гранати,
протитанкові міни,
гранатомети РПГ та боєприпаси до них.
У СБУ зазначають, що виявлені засоби ураження могли бути використані для терористичних актів та дестабілізації ситуації в Харкові та області.
«Контррозвідка працює на випередження. Наше завдання — не лише виявляти ворожих агентів, а й нейтралізовувати інструменти, які вони планують застосувати», — повідомили в СБУ.
Розпочато досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за фактом незаконного зберігання зброї та сприяння діяльності держави-агресора.
Правоохоронці продовжують оперативно-слідчі дії для встановлення осіб, які облаштували цей схрон, та можливих спільників диверсантів.
Нагадаємо, в Одесі Служба безпеки України разом із поліцією викрила 13-річну дівчину та її 58-річну матір, які діяли на користь російських спецслужб. За даними слідства, підлітка завербували через месенджер, де вона погоджувала з куратором цілі для підпалів і звітувала про виконані злочини у вигляді відеозаписів.
На початку липня дівчина підпалила релейну шафу на об’єкті «Укрзалізниці», а згодом отримала нове завдання — підпалити автомобіль Volkswagen, який належав військовій та використовувався для евакуації поранених. До цієї спроби вона залучила свою матір.