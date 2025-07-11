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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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122
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Росія готувала теракти: в Харкові виявили масштабний склад боєприпасів

Контррозвідка СБУ зірвала чергову диверсію Росії.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
СБУ

СБУ / © СБУ

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань виявила масштабний таємний схрон зброї та боєприпасів у Харкові.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, його було облаштовано за завданням спецслужб Росії, а сам арсенал призначався для диверсійно-розвідувальних груп, які мали діяти в регіоні.

СБУ / © СБУ

СБУ / © СБУ

Схованку виявили у гаражному боксі в одному з районів міста. У ході обшуку силовики вилучили значну кількість зброї, зокрема:

  • набої до стрілецької зброї,

  • ручні гранати,

  • протитанкові міни,

  • гранатомети РПГ та боєприпаси до них.

СБУ / © СБУ

СБУ / © СБУ

У СБУ зазначають, що виявлені засоби ураження могли бути використані для терористичних актів та дестабілізації ситуації в Харкові та області.

«Контррозвідка працює на випередження. Наше завдання — не лише виявляти ворожих агентів, а й нейтралізовувати інструменти, які вони планують застосувати», — повідомили в СБУ.

Розпочато досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за фактом незаконного зберігання зброї та сприяння діяльності держави-агресора.

Правоохоронці продовжують оперативно-слідчі дії для встановлення осіб, які облаштували цей схрон, та можливих спільників диверсантів.

Нагадаємо, в Одесі Служба безпеки України разом із поліцією викрила 13-річну дівчину та її 58-річну матір, які діяли на користь російських спецслужб. За даними слідства, підлітка завербували через месенджер, де вона погоджувала з куратором цілі для підпалів і звітувала про виконані злочини у вигляді відеозаписів.

На початку липня дівчина підпалила релейну шафу на об’єкті «Укрзалізниці», а згодом отримала нове завдання — підпалити автомобіль Volkswagen, який належав військовій та використовувався для евакуації поранених. До цієї спроби вона залучила свою матір.

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