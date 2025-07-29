Росія готувала вбивство комбата "Вовків Да Вінчі": деталі від СБУ

Командир 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов / © ТСН.ua

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Федеральна служба безпеки Росії замовила вбивство командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Задля цього ворог завербував жителя Дніпропетровської області під виглядом роботи на Службу безпеки України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Служба безпеки України запобігла замовному вбивству Філімонова, яке готувала російська ФСБ. Вона завербувала задля цього учасника АТО з Кам’янського. Чоловік потрапив на «гачок» ворожої спецслужби, працівники якої видавали себе за співробітників СБУ і поставили завдання нібито в інтересах України. Житель Дніпропетровщини був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, який працює на Росію, а не українського військового командира.

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За даними слідства, в одній із соцмереж чоловіку зателефонувала представниця ФСБ, яка видала себе за співробітницю СБУ. Жінка повідомила, що інтернет-магазин, де фігурант раніше замовляв медпрепарати, начебто фінансує російські війська. Цю брехню російська агентка використала для звинувачення українця у «державній зраді» та стверджувала про начебто відкриту проти нього кримінальну справу.

Аби психологічно натиснути на українця, представники ФСБ надіслали йому фейкову повістку про виклик на допит до СБУ. Після цього чоловікові запропонували начебто «співпрацю» з українською спецслужбою в обмін на закриття справи проти нього. Для цього ворог надіслав учаснику АТО анкету про приймання до СБУ і дав указівку прибути до Києва.

Фейкова анкета на приймання на роботу до СБУ / © СБУ

Затримання завербованого українця, який мав убити Сергія Філімонова / © СБУ

«Куратори від фсб маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом. У листуванні зі своїм зв’язковим чоловік висловлював готовність знищувати окупантів — навіть ціною власного життя», — йдеться в повідомленні СБУ.

По прибуттю до Києва чоловік отримав завдання орендувати квартиру у житловому комплексі, де начебто проживав український військовий командир, якого планували ліквідувати. Фігурант отримав вказівку почати стежити за авто Філімонова.

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ФСБівець представив українського військового як «зрадника», що нібито наводить удари по Києву. Після одного з масованих ракетних ударів по столиці куратор переконував фігуранта, що відповідальність за це несе «об’єкт», за яким він стежить.

Завербований українець регулярно надсилав куратору фотозвіти про стеження: фото з двору будинку та опис переміщень військового. Згодом працівник ФСБ передав фігуранту координати схрону на околиці Києва, де був захований автомат Калашникова. Отримавши зброю, чоловік продовжив стеження та пізніше одержав вказівку ліквідувати українського захисника.

Автомат, з якого фігурант справи мав убити Сергія Філімонова / © СБУ

Оперативники СБУ затримали завербованого українця, коли той виходив на вулицю зі спорядженою зброєю. У нього провели обшуки і вилучили мобільний телефон, з якого чоловік листувався з куратором з ФСБ.

Затриманому повідомили про підозру у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.

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«СБУ наголошує! Представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України», — наголосили в українській спецслужбі.

СБУ також опублікувала відео допиту завербованого ворогом українця.

У СБУ закликали у разі отримання підозрілої повістки або контактів із невідомими особами, які представляються працівниками української спецслужби, негайно повідомляти про це на гарячу лінію 0 800 501 482 або в чат-бот «Спали ФСБшника».

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