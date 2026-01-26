Росія готувала вибух посеред натовпу у Києві: двох агентів РФ кинули за ґрати

Агенти РФ

В Україні засудили двох агентів ГРУ, які планували вибух у багатолюдному місці в Києві. Зловмисників затримали під час підготовки теракту.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Деталі справи

Як стало відомо, зловмисників було затримано ще у вересні 2024 року в Запоріжжі. Слідство встановило, що вони готували теракт у багатолюдному місці в Києві, щоб спровокувати панічні настрої в столиці. Погодившись на співпрацю з ворогом, вони почали готувати саморобний вибуховий пристрій, щоб активувати його в обраному місці.

«За даними слідства, замовлення російського гру виконували 20-річна місцева жителька та її 26-річний співмешканець. Обидва потрапили у поле зору ворога, коли шукали „легкі заробітки“ у Телеграм-каналах», — повідомляє Служба.

Серед інших злочинів — підпал автомобілів Сил оборони України. На щастя, реалізувати масштабніший теракт агентам РФ не вдалося, їх затримали на етапі підготовки.

У ході обшуків у фігурантів вилучили комплектуючі до детонуючого механізму, а також інші докази співпраці з російським куратором.

Підсудним інкримінували державну зраду та перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Їх визнано винними. Фігуранти отримали по 15 років тюрми.

Раніше ми писали про зрадника, який готував удари по казармах ЗСУ. Він збирав і передавав координати для можливих ракетних атак по об’єктах навчального закладу, де сам проходив підготовку. Зокрема, ворога цікавили локації навчальних корпусів, курсантських казарм, тренувальних майданчиків на полігонах, а також оборонні підприємства регіону.

«Кіберфахівці та слідчі СБУ у взаємодії з головнокомандувачем Збройних сил України затримали „крота“ на території вишу, коли він формував агентурний „звіт“ з координатами для повітряної атаки», — йдеться у матеріалі.

Покарання — 15 років за гратами.