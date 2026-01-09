Росія готує атаки на газову інфраструктуру: у Міненерго розкрили тривожний сценарій

Обстріл України / © ТСН.ua

Реклама

Росіяни не полишають спроб зруйнувати енергетичну стабільність України. Окрім електромереж, під прицілом ворога опинилася газова інфраструктура.

Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник для «24 Каналу».

Енергетикам доводиться працювати в екстремальних умовах. Окрім ліквідації наслідків нічних атак, ремонтні бригади борються з примхами природи.

Реклама

Зокрема, ворог інтенсивно обстрілював Чернігівщину, де зафіксовано пошкодження мереж. Відновлювальні роботи ускладнюються погодними факторами.

Попри це, у відомстві звітують: частину наслідків негоди та обстрілів вже вдалося ліквідувати, світло повертають у домівки.

Окрему увагу окупанти приділяють ударам по газовидобувній та газотранспортній інфраструктурі. Мета ворога очевидна — підірвати проходження опалювального сезону.

Щоб мінімізувати ризики та гарантувати стабільне постачання блакитного палива споживачам, Україна вдалася до збільшення закупівель з-за кордону.

Реклама

«Щодо газової інфраструктури: ворог завдає ударів і по ній. Зараз здійснюється додатковий імпорт природного газу, щоб мінімізувати наслідки ударів», — зазначив Колісник.

У Міненерго не плекають ілюзій щодо планів агресора і готуються до нових атак. Саме тому, за словами заступника міністра, плановий імпорт газу триватиме до кінця опалювального сезону. Це дозволить балансувати систему навіть у разі нових пошкоджень об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 9 січня росіяни цілеспрямовано атакував районні котельні у Києві. В окремих районах столиці сталися відключення світла і перебої з та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації.