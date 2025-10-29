Росія знову розпочала масовану атаку на українську енергетику / © ТСН

Реклама

Напередодні холодів Росія знову розпочала масовану атаку на українську енергетику. Мета Кремля — залишити українців без світла й тепла.

Про це пише Foreign Policy.

За даними видання, лише в жовтні Росія здійснила сім масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі України, використовуючи сотні ракет і безпілотників. Найбільше постраждали Суми, Чернігів, Харків, Полтава та Київ.

Реклама

Хоч атаки на енергетичний сектор — не нова тактика для Москви, цього разу вона має інші масштаби й цілі.

«Росія від самого початку змінювала свою тактику. Раніше основною мішенню були об’єкти електропостачання. Зараз, у жовтні, вони атакують усе — електроенергію, природний газ, паливні склади. Їм потрібно, щоб ми замерзли, щоб українці почали тиснути на уряд», — пояснив експерт з енергетики київського офісу Інституту Кеннана при Центрі Вудро Вілсона Андріан Прокіп.

Аналітики відзначають, що нова хвиля обстрілів перевершує попередні за інтенсивністю. Так звані «рої» з 600–700 дронів здатні перевантажити системи ППО й одночасно бити по кількох критично важливих об’єктах — трансформаторах, генераторах або газових сховищах.

Що це означає для України

Основна проблема — у складності захисту енергетичної інфраструктури. Протиповітряні ракети надто дорогі, а рої безпілотників, оснащених елементами штучного інтелекту, стають дедалі важчими для перехоплення.

Реклама

Ще одна загроза — поступове розділення енергосистеми країни. Російські атаки знищили чимало генеруючих потужностей на лівому березі Дніпра, і тепер стає дедалі складніше фізично поєднувати схід і захід країни в єдину енергомережу.

«На східному березі Дніпра було знищено багато генеруючих потужностей», — підтвердив Прокіп.

Попри це, експерти зазначають, що західна частина країни та Київ поки тримають енергетичний баланс, однак ризик відключень із настанням морозів зростатиме.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також говорив про ризик масштабних відключень електроенергії (блекауту).

Реклама

Експерт пояснив, чому Івано-Франківськ і Львів мають найменший ризик блекауту.