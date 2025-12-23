Ракета / © ТСН.ua

Реклама

За даними моніторингових каналів, у повітрі вже перебуває значна кількість ударних безпілотників, також зафіксовано підготовку до можливих пусків крилатих ракет типу «Калібр».

З високою ймовірністю цілями атаки можуть стати об’єкти енергетичної та залізничної інфраструктури у таких областях:

Рівненська

Житомирська

Тернопільська

Львівська

Івано-Франківська

Волинська

Також під загрозою можуть опинитися Київська та Черкаська області.

Реклама

Зазначається, що частина ударів може бути спрямована як по нових об’єктах, так і по тих, які вже зазнавали атак раніше. Основна фаза обстрілу прогнозується близько 6:00 ранку, можливі відхилення у межах плюс-мінус 1–1,5 години.

Моніторингові канали наголошують: хоча кількість ракет може бути не надто великою, відбиття атаки очікується складнішим, ніж зазвичай.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися правил безпеки, а пасажирів поїздів — бути особливо уважними під час можливих зупинок на вокзалах у зазначених регіонах та негайно реагувати на загрозу.