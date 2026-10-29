Росія готує масований удар: у РФ запускають десятки тисяч нових реактивних "Шахедів"

«Шахед» / © Associated Press

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Російська Федерація робить ключову ставку на масштабування та диверсифікацію виробництва дешевих реактивних ракет і безпілотників.

Про це під час брифінгу повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони, фахівець у галузі радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

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За словами експерта, ворог прагне створити десятки тисяч бюджетних реактивних засобів ураження на рік. Для цього залучено щонайменше 3–5 різних конструкторських бюро та численні підприємства.

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«Вони намагаються робити диверсифікацію і виробляти на різних підприємствах для того, щоб у разі наших атак по виробництву нам було важко завдати суттєвого ураження. Росіяни роблять ставку на майбутнє — на швидкість, адже розуміють, що масштабування нами ракетних перехоплювачів це лише питання часу», — зазначив Бескрестнов.

Серед нових розробок та модифікацій ворога фахівець виділив такі моделі, як «Бандероль», «Герань-Т», «Дань-Т», «Дань-М», «Е-71», ракети «Філін» та нову модифікацію «Герань-5КС».

Економічна асиметрія та виклик для України

Сергій Бескрестнов наголосив на високій ціні протиповітряної оборони, якщо збивати дешеві реактивні дрони дорогими ракетами.

Вартість звичайного «Шахеда»: близько $100 000.

Вартість реактивної версії: орієнтовно $130 000 (додаткові $30 000 припадають на китайський двигун).

Вартість ракет ППО: від $300 000 до $1 000 000.

Аби подолати цей дисбаланс, Україна має розробити власну бюджетну ракету-перехоплювач, вартість якої буде співвідносною із ціною ворожого дрона. Наразі український оборонпром уже працює над цим завданням.

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Чому затрималося створення українських перехоплювачів?

За словами «Флеша», головною причиною затримки стала різка зміна тактики ворога та складність серійного виробництва:

Зміна швидкості ворожої техніки: Початково українські розробники готували перехоплювачі під «Герань-3» зі швидкістю 280–300 км/год. Однак росіяни раптово відмовилися від цієї моделі та перейшли на «Герань-4», через що виникла потреба створювати перехоплювачі, здатні літати зі швидкістю 500–700 км/год. Складність систем керування: Понад сім підприємств показали діючі прототипи літальних апаратів, але викликом стало створення системи автоматичного захоплення, наведення та супроводження цілей, а також забезпечення простоти використання новими екіпажами в польових умовах.

Створити літаючий прототип — це лише частина справи; ключовим викликом залишається випуск готового серійного виробу, підсумував експерт.

Нагадаємо, «Флеш» також попередив про те, що оновлені дрони РФ бачитимуть усе. Російські дрони з модулем «Сусанін» самостійно шукають цілі за картинкою землі та здатні летіти на надмалих висотах, оминаючи GPS-блокування та засоби РЕБ.

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