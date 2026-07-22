Михайло Драпатий / © Міністерство оборони України

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Російські загарбники докладатимуть значних зусиль, щоб максимально дискредитувати нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Про це заявив військовий Станіслав «Осман» Бунятов.

За його словами, ворог використовуватиме всі можливі інструменти для інформаційних атак проти нового головнокомандувача.

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«Михайлу Драпатому треба час, аудит буде довгим, проблем багато», — заявив Бунятов.

Він також зазначив, що очікує на виважені кадрові призначення на нижчих рівнях військового управління, які, на його думку, дозволять підвищити ефективність боротьби з російськими загарбниками.

Варто звернути увагу, що російські Z-пропагандисти вже назвали призначення Драпатого «поганою новиною» для російської армії.

Раніше повідомлялося, що новим головнокомандувачем Збройних сил України став 43-річний генерал-майор Михайло Драпатий.

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Ми раніше інформували, що Михайло Драпатий прокоментував своє призначення головнокомандувачем Збройних сил України, подякував керівництву держави та пообіцяв працювати з повагою до українських захисників.

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