В ООН прогнозують найважчу зиму для України / © Associated Press

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Україну очікує найважча зима від часів повномасштабного вторгнення Росії. Масовані удари за зразком минулого року можуть початися будь-якої миті.

Про це заявив високопосадовець ООН Александер Де Кроо в інтерв’ю Бі-бі-сі.

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Він, зокрема, попередив про ризик гуманітарної катастрофи, якщо російські атаки відріжуть українців від електроенергії та води. З його слів, зараз тривають «перегони з часом», аби відремонтувати електромережі до настання холодів.

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«Ця зима буде найважчою від початку війни», — зазначив він.

Занепокоєння в ООН пояснюють тим, що Росія «дуже систематично» б’є по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

«Це заправки, це торгові центри, це бізнес-центри, але особливо енергетична інфраструктура, лінії передачі електроенергії. Жодного виправдання цьому немає», — додав Александер Де Кроо.

Найгірший сценарій, за його оцінкою, — це ситуація, коли люди не зможуть отримати доступ до опалення, а водопостачання й каналізаційні системи перестануть працювати. Взимку температура в Україні опускається до -20 градусів, тож серйозні пошкодження енергетики можуть призвести до «значних людських страждань».

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Експерти наголошують, що Володимир Путін, найімовірніше, знову спробує використати зиму як зброю, завдаючи ударів по енергетичній та тепловій інфраструктурі. Експосол США в НАТО Курт Волкер вважає, що «фюрер» буде намагатися максимально посилити тиск на країну.

Водночас, за словами Волкера, нині Україна значно краще підготовлена до відбиття балістичних атак, ніж була торік. Він вважає, що захист енергетики цього опалювального сезону буде ефективнішим, хоча загроза масованих ударів залишається високою.

«Путін на довгостроковому шляху до поразки. Він не може встигати за втратами на полі бою. Україна руйнує потужності з переробки та експорту нафти, що виснажує бюджет Кремля. Путін боротиметься стільки, скільки зможе, не ризикуючи російською державою, але його можливості продовжувати це робити стають обмеженими», — пояснив Волкер.

Генеральна директорка українського виробника дронів «Fire Point» Ірина Терех заявляє, що країна повинна реалістично оцінювати загрозу, з якою доведеться зіткнутися в найближчі місяці. Атаки на енергетичну інфраструктуру можуть стати найскладнішим викликом війни. Особливо — з огляду на гостру нестачу систем протиповітряної оборони.

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Раніше президент Зеленський зробив заяву про два сценарії розвитку війни на зиму. З його слів, йдеться або про мирні переговори з Росією, або про подальшу ескалацією війни. Водночас він наголосив, що українська влада розглядає завершення війни шляхом переговорів як пріоритетний сценарій.

Прем’єр Сергій Корецький заявив, що Україна має бути готовою до тривалої війни з Росією та планувати розвиток держави, виходячи з максимально критичного сценарію.

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