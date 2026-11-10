Росія готує нові атаки на підприємства України: у ГУР розкрили плани ворога

ГУР / © ТСН.ua

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Росія планує вдарити по українських та іноземних агропідприємствах і заводах харчової промисловості в Україні.

Про це повідомило видання «Новини.LIVE» із посиланням на власне джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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За даними співрозмовника медіа у воєнній розвідці, пріоритетними цілями для російських атак визначено об’єкти критичної цивільної та аграрної інфраструктури.

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Зазначається, що під загрозою опинилися елеватори, склади агропродукції, олійні заводи, молокозаводи, м’ясокомбінати та птахофабрики.

Як зазначає джерело в ГУР МОУ, ключовими цілями противника є завдання шкоди українській економіці, ослаблення продовольчої безпеки держави та скорочення надходжень іноземної валюти до бюджету.

Крім того, Москва розраховує посилити власні позиції щодо експорту сільськогосподарської продукції на ринках країн Азії, Африки та Близького Сходу шляхом витіснення українських виробників.

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Нагадаємо, раніше радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони, фахівець із радіотехнологій та військовий експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов пояснив, чим Росія може спробувати зруйнувати мости.

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За даними аналітиків ISW, російська армія змінила підходи до обстрілів української інфраструктури, інтегрувавши високоманеврені квазікрилаті ракети та високоточні модифікації балістичного озброєння.

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