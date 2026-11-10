- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія готує нові атаки на підприємства України: у ГУР розкрили плани ворога
Росія визначила нові цілі для ударів по Україні, серед яких — об’єкти аграрної та харчової промисловості. У ГУР повідомили, які підприємства опинилися під загрозою та чого домагається ворог.
Росія планує вдарити по українських та іноземних агропідприємствах і заводах харчової промисловості в Україні.
Про це повідомило видання «Новини.LIVE» із посиланням на власне джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Росія готує нові удари по Україні — що відомо
За даними співрозмовника медіа у воєнній розвідці, пріоритетними цілями для російських атак визначено об’єкти критичної цивільної та аграрної інфраструктури.
Зазначається, що під загрозою опинилися елеватори, склади агропродукції, олійні заводи, молокозаводи, м’ясокомбінати та птахофабрики.
Як зазначає джерело в ГУР МОУ, ключовими цілями противника є завдання шкоди українській економіці, ослаблення продовольчої безпеки держави та скорочення надходжень іноземної валюти до бюджету.
Крім того, Москва розраховує посилити власні позиції щодо експорту сільськогосподарської продукції на ринках країн Азії, Африки та Близького Сходу шляхом витіснення українських виробників.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, раніше радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони, фахівець із радіотехнологій та військовий експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов пояснив, чим Росія може спробувати зруйнувати мости.
За даними аналітиків ISW, російська армія змінила підходи до обстрілів української інфраструктури, інтегрувавши високоманеврені квазікрилаті ракети та високоточні модифікації балістичного озброєння.