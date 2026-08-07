Росія готує нові балістичні удари: експерт назвав єдиний спосіб змінити ситуацію

Балістика РФ. / © ТСН.ua

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Після чергового масованого балістичного удару Росії в Україні загострилося питання захисту України від цього типу ракет. Головна її небезпека — надзвичайно мала тривалість польоту, яка залишає дуже мало часу для реагування.

Що допоможе кардильно змінити ситуацію, розповів військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі «24 Каналу».

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Він пояснив, що додаткову загрозу становить застосування касетних бойових частин, а це значно підвищує ризики для мирних мешканців. Водночас українські засоби ППО наразі не можуть забезпечити прикриття всієї території держави. Ймовірно, Україні потрібно готуватися до можливих нових ракетних атак з боку Росії. Стримати такі удари, за оцінкою Світана, здатна власна далекобійна зброя, яка створить для Кремля неминучі наслідки.

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«Поки у нас не буде балістики, здатної долетіти до Москви й зробити з нею те саме, що росіяни роблять із Києвом, вони продовжуватимуть знущатися з України. Для Росії Москва є головною точкою ухвалення рішень», — пояснив експерт.

Світан наголосив, що нове військове керівництво, зокрема генерали Євген Хмара, Михайло Драпатий і Ігор Скибюк, має зробити розвиток ракетної програми одним із ключових пріоритетів — забезпечити необхідне фінансування та прискорити роботу над вітчизняними системами. Адже Україна має відповідні напрацювання. Саме тому, наголосив експерт, йдеться не про створення з нуля, а про перехід до масштабування та запуску серійного виробництва. Він вислови припущення, що за три-чотири місяці ця програма має запрацювати, максимум — до кінця року.

Паралельно Україна чекає на британські балістичні ракети. За словами Світана, йдеться про зброю з бойовою частиною близько 200 кг і дальністю 500-600 км, однак до появи таких можливостей українцям доведеться й надалі розосереджуватися та максимально уважно реагувати на повітряні тривоги.

Як довго жити під балістикою

Світан наголошує, що швидко закрити всю територію України від таких ударів неможливо навіть за умови постачання додаткових ракет PAC-3. Їх вистачить лише для прикриття окремих районів. Втім, більшість регіонів надалі будуть залишатися в зоні ризику. Отримати готову далекобійну зброю від партнерів також складно, адже значні американські запаси були витрачені через війну на Близькому Сході.

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«Зараз у нас немає можливості впливати на противника дзеркально чи асиметрично. Поки ми не зможемо діставати до Москви, доведеться розосереджуватися, виходити з-під ударів і постійно бути готовими сховатися», — пояснив Світан.

Найбільшу небезпеку становить балістика з касетними бойовими частинами. Експерт називає застосування такого озброєння по міській забудові «чистим тероризмом, який розрахований на те, щоб убити якомога більше цивільних»

Зі слів Світана, після появи української далекобійної відповіді Росія навряд чи одразу відмовиться від такої тактики. За його прогнозом, зв’язок між ударами по Україні та наслідками для РФ доведеться демонструвати щонайменше кілька місяців, тому українцям варто залишатися особливо пильними ще близько року.

Нагадаємо, вночі проти 5 серпня під час комбінованого удару РФ застосувала чотири «Циркони», 24 «Іскандери» та різні типи безпілотників. Втім, жодної ракети не вдалось збити. Сталися влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях.

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Президент наголосив, що Україна стикається з нестачею засобів протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів. У першому півріччі 2026-го обсяги постачання ракет для ППО скоротилися втричі порівняно з аналогічним періодом торік. Водночас у партнерів є необхідні запаси озброєння, однак передавання цих ракет Україні залежить від ухвалення відповідних політичних рішень.

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