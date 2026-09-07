Росія готує нові масовані удари: Іващенко назвав головні цілі та загрози

Росія готує нові масовані удари / © Володимир Зеленський

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Україні необхідно комплексно готуватися до чергової хвилі ворожих ударів, а ГУР вже володіє детальною інформацією щодо намірів агресора.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко для «Укрінформу».

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Ворог готується до зимових атак: очільник ГУР назвав пріоритетні цілі Росії

«Я не можу вас порадувати і не можу вводити людей в оману. Як керівник розвідки, повинен говорити об’єктивно. Люди мають це розуміти, а наша країна — готуватися до цього», — зазначив Олег Іващенко.

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У ГУР є розуміння того, які саме об’єкти перебувають під загрозою, якими засобами ураження планують атакувати загарбники та коли приблизно.

Основним задумом противника залишається послаблення воєнного потенціалу та ударних можливостей Сил оборони. Для цього окупанти націлюються на склади з боєприпасами та намагаються завдати максимальної шкоди підприємствам українського ОПК.

Та коли температури повітря знизяться, росіяни почнуть атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури та теплові станції, які забезпечують життєдіяльність міст.

Росіяни оновили арсенал

Спецслужба фіксує суттєве зростання частки реактивних модифікацій безпілотників типу Shahed у комбінованих нальотах. Добова кількість випущених дронів може коливатися від 120 до 300 або навіть сягати 500 одиниць. Їхнє застосування ворог поєднує із запуском крилатих і балістичних ракет.

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Крім того, росіяни виводять у бій нові зразки баражуючих боєприпасів, що є гібридом реактивного безпілотника та крилатої ракети. Вони здатні розвивати швидкість 500–700 км/год і запускаються як з повітряних, так і з наземних носіїв.

Загроза балістичних ракет

Найбільшу складність для українських сил перехоплення й надалі становлять балістичні ракети «Іскандер» та «Циркон». Для їх знешкодження потрібні сильніші протиракетні системи та відповідний запас боєкомплекту.

Ситуація ускладнюється тим, що росіяни одночасно випускають балістику, крилаті ракети, реактивні «Шахеди» й нові баражуючі боєприпаси. Через це українській системі ППО доводиться відбивати масовані удари різних типів зброї паралельно.

«Противник адаптується. І наше завдання — адаптуватися швидше», — каже Іващенко.

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У зв’язку з цим розвідка перебуває на постійному оперативному зв’язку з Повітряними силами.

Ще однією проблемою лишається недостатня кількість ракет PAC-3 для комплексів Patriot, необхідних для захисту від російських балістичних ракет.

Які об’єкти найбільше атакує РФ зараз

Нагадаємо, російські війська змінили пріоритети ракетно-дронових ударів по Україні: якщо взимку головною ціллю була опалювальна та електрична інфраструктура, то зараз ворог зосередився на оборонній промисловості, логістиці та цивільному секторі.

Про це повідомив заступник начальника ГУР МОУ, генерал-майор Вадим Скібіцький. Першочерговими цілями окупантів залишаються потужності ОПК, транспортна й портова система, а також ті елементи енергомережі, від яких залежить їх функціонування.

Окремо у воєнній розвідці відзначають цілеспрямований терор у Чорному морі, де РФ методично знищує цивільні судна для блокування морської торгівлі України. Крім того, агресор регулярно атакує цивільну логістику.

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