Росія готує нові масовані удари по Україні: що під прицілом

РФ тероризує українців / © Getty Images

Реклама

Росіяни готуються завдати по Україні нового удару, використовуючи ракети та безпілотники. Основний удар може бути спрямованим на енергетику.

Про це «24 Каналу» повідомив авіаексперт Анатолій Храпчинський

Він підкреслив, що у російських загарбників достатньо різноманітних видів озброєння, починаючи від безпілотників, закінчуючи крилатими ракетами.

Реклама

«Зараз з’явились нові реактивні „Шахеди“. Іран поставив більш сучасні розробки, дрони Karrar, які в Росії називають „Герань-5“. Тому тут більше про комбінованість і навантаження нашої протиповітряної оборони шляхом зібраних розвідданих, — те, що вони отримують, роблячи щоденні малі атаки ударними безпілотниками», — пояснив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський попередив про підготовку масованого удару РФ найближчими днями. Президент наголосив, що ворог має на меті перевантажити українську систему протиповітряної оборони.