Росія готує нові масовані удари по Україні: Зеленський назвав цілі ворога

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Російські війська готують нові удари по енергетиці, мостах через Дніпро та цивільній інфраструктурі України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки.

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Росія готує нові атаки по Україні: Зеленський розкрив подробиці

За його словами, Повітряні сили та Збройні сили України загалом готуються до відбиття атак. У зв’язку з цим він закликав міжнародних партнерів оперативно передавати обіцяне озброєння:

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«Потрібні перехоплювачі для „петріотів“, кожна домовленість — важлива, кожен день у постачанні — дуже важливий. І дуже просимо партнерів не відкладати постачання на потім».

Також президент закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та зважати на ракетну загрозу.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, росіяни атакували Дніпро дронами. Пролунало понад 30 вибухів. Зруйновано будинки приватного сектору, пошкоджено гаражний кооператив та об’єкти інфраструктури.

Раніше в Україні енергетики показали, який вигляд мають теплоелектростанції після масованої атаки РФ вночі та вранці 3 листопада.

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