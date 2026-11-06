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Росія готує нові масовані удари по Україні: Зеленський назвав цілі ворога
Розвідка виявила нові плани Росії щодо України. Володимир Зеленський назвав потенційні цілі.
Російські війська готують нові удари по енергетиці, мостах через Дніпро та цивільній інфраструктурі України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки.
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За його словами, Повітряні сили та Збройні сили України загалом готуються до відбиття атак. У зв’язку з цим він закликав міжнародних партнерів оперативно передавати обіцяне озброєння:
«Потрібні перехоплювачі для „петріотів“, кожна домовленість — важлива, кожен день у постачанні — дуже важливий. І дуже просимо партнерів не відкладати постачання на потім».
Також президент закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та зважати на ракетну загрозу.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, росіяни атакували Дніпро дронами. Пролунало понад 30 вибухів. Зруйновано будинки приватного сектору, пошкоджено гаражний кооператив та об’єкти інфраструктури.
Раніше в Україні енергетики показали, який вигляд мають теплоелектростанції після масованої атаки РФ вночі та вранці 3 листопада.