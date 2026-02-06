Росія готує нові удари по енергетиці: у РНБО попередили про цинічні плани ворога

Обстріл України / © ТСН.ua

Росія продовжує дотримуватися стратегії знищення української енергосистеми та тиску на мирних мешканців. Загроза нових масованих обстрілів залишається реальною і високою.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко.

За словами посадовця, Москва не збирається змінювати свої терористичні методи ведення війни. Головною мішенню окупантів залишаються об’єкти, які забезпечують життєдіяльність українських міст.

«Росіяни, на жаль, не планують відмовлятися від обстрілів енергетики», — наголосив Коваленко.

Він підкреслив, що ворог свідомо планує подальші удари по енергетиці, намагаючись занурити українців у темряву та холод, щоб зламати спротив суспільства.

Окрім фізичних атак, Росія посилює інформаційний тиск. Керівник ЦПД звернув увагу на абсурдність російської пропаганди, яка супроводжує ракетні удари. Москва намагається викривити реальність, звинувачуючи у власних злочинах саму жертву агресії.

«На тлі цього постійні спроби перекласти свої злочини на Україну з залученням до цих спроб вищих посадових осіб країни-терориста мають особливо цинічний і тупий вигляд», — резюмував Коваленко.

Нагадаємо, військові попереджають, що російська армія може обробляти безпілотники отруйними речовинами, через що вони становлять серйозну загрозу навіть після падіння і без вибуху. У ЗСУ закликають громадян не підходити до місць падіння дронів, не торкатися уламків чи вцілілих апаратів і не намагатися оглядати їх самостійно. В разі виявлення БпЛА необхідно негайно повідомити військових або екстрені служби та триматися на безпечній відстані.