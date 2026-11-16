Росія готує нову атаку на Україну: Ігнат розкрив, що буде під прицілом

Атака на енергосистему України / © ТСН.ua

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Повітряні сили ЗСУ кілька днів поспіль отримують дані про підготовку чергової російської атаки на енергосистему України. Водночас Київ розраховує на швидке постачання західних боєприпасів для захисту неба.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

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Ігнат розповів про підготовку росіянами чергового удару по українській енергетиці.

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«Ми вже кілька днів отримуємо інформацію про те, що ворог планує черговий удар. Тут нічого дивного немає: вони (росіяни — ред.) не відмовились від своїх планів бити по нашій енергетиці, по об’єктах критичної інфраструктури», — сказав речник Повітряних сил.

За його словами, Україна очікує від міжнародних партнерів посилення протиповітряної оборони. Ігнат уточнив, що йдеться про постачання боєприпасів для зенітних гармат і літаків, а також ракет малого та середнього радіуса дії.

Додамо, водночас моніторингові телеграм-канали закликали після 21:00 уважно ставитися до балістичних загроз.

Нагадаємо, 15 листопада президент України Володимир Зеленський інформував, що розвідка отримала інформацію про підготовку Росією нових масованих ударів по країні. Глава держави акцентував, що російська армія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі, обираючи пріоритетною ціллю окремий регіон та протягом кількох діб зосереджено атакуючи його електромережі й підстанції.

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