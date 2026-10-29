Росія готує нову балістичну атаку по Україні: Зеленський розкрив дані розвідки

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Реклама

Російські війська готують нові балістичні удари по Україні, про що свідчать дані української розвідки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Реклама

За словами президента, захист неба є критично важливим, але для збиття ворожих ракет потрібні додаткові засоби ППО.

Реклама

«Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло. Ми чекаємо на відповідні рішення», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що для захисту людей від балістики Україні потрібні нові постачання ракет-перехоплювачів від партнерів, перш за все для систем Patriot.

Також Володимир Зеленський розповів про успішну роботу українських військових: двома ракетними ударами вони знищили два російські винищувачі Су-34 та пускову установку «Іскандер». Президент подякував воїнам за результат, висловив вдячність партнерам за допомогу та закликав українців берегти себе.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ завдали ракетного удару по російському аеродрому «Мариновка» у Волгоградській області та знищили два винищувачі Су-34.

Реклама

Після смертельної атаки на вокзал Дніпра Зеленський звернувся до західних партнерів із вимогою жорсткішої реакції на дії Кремля.

Раніше ми писали, Володимир Зеленський готовий до прямої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Новини партнерів