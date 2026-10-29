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Росія готує нову балістичну атаку по Україні: Зеленський розкрив дані розвідки
Володимир Зеленський попередив про нові балістичні удари РФ і закликав партнерів до рішень.
Російські війська готують нові балістичні удари по Україні, про що свідчать дані української розвідки.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
За словами президента, захист неба є критично важливим, але для збиття ворожих ракет потрібні додаткові засоби ППО.
«Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло. Ми чекаємо на відповідні рішення», — наголосив Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що для захисту людей від балістики Україні потрібні нові постачання ракет-перехоплювачів від партнерів, перш за все для систем Patriot.
Також Володимир Зеленський розповів про успішну роботу українських військових: двома ракетними ударами вони знищили два російські винищувачі Су-34 та пускову установку «Іскандер». Президент подякував воїнам за результат, висловив вдячність партнерам за допомогу та закликав українців берегти себе.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ завдали ракетного удару по російському аеродрому «Мариновка» у Волгоградській області та знищили два винищувачі Су-34.
Після смертельної атаки на вокзал Дніпра Зеленський звернувся до західних партнерів із вимогою жорсткішої реакції на дії Кремля.
Раніше ми писали, Володимир Зеленський готовий до прямої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.