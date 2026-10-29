ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
221
Час на прочитання
1 хв

Росія готує нову балістичну атаку по Україні: Зеленський розкрив дані розвідки

Володимир Зеленський попередив про нові балістичні удари РФ і закликав партнерів до рішень.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Російські війська готують нові балістичні удари по Україні, про що свідчать дані української розвідки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За словами президента, захист неба є критично важливим, але для збиття ворожих ракет потрібні додаткові засоби ППО.

«Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло. Ми чекаємо на відповідні рішення», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що для захисту людей від балістики Україні потрібні нові постачання ракет-перехоплювачів від партнерів, перш за все для систем Patriot.

Також Володимир Зеленський розповів про успішну роботу українських військових: двома ракетними ударами вони знищили два російські винищувачі Су-34 та пускову установку «Іскандер». Президент подякував воїнам за результат, висловив вдячність партнерам за допомогу та закликав українців берегти себе.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ завдали ракетного удару по російському аеродрому «Мариновка» у Волгоградській області та знищили два винищувачі Су-34.

Після смертельної атаки на вокзал Дніпра Зеленський звернувся до західних партнерів із вимогою жорсткішої реакції на дії Кремля.

Раніше ми писали, Володимир Зеленський готовий до прямої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie