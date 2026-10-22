Росія готує нову хвилю атак: Зеленський попередив про плани Кремля на найближчі тижні

Володимир Зеленський під час отримання доповіді / © Володимир Зеленський

Реклама

Дані української розвідки свідчать, що російське керівництво вже визначило пріоритети подальших терористичних ударів по Україні на найближчі тижні. Росія користується уповільненням постачання систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів, продовжуючи атакувати цивільну інфраструктуру, енергетичні об’єкти та українські міста.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі за підсумками доповідей про ліквідацію наслідків російських атак.

Реклама

Він доручив Міністерству оборони, військовому командуванню та Міністерству закордонних справ поінформувати партнерів про наявні загрози й необхідність прискорити постачання вже погоджених оборонних пакетів.

Реклама

Росія готує нові удари по Україні

За словами Зеленського, українська розвідка має інформацію про визначені Кремлем пріоритети подальших атак проти українців упродовж найближчих тижнів.

Президент наголосив, що Росія використовує затримки з постачанням систем ППО, щоб продовжувати терор проти України.

«Ми знаємо від наших розвідок, що росіяни визначили пріоритети подальшого терору проти українців на найближчі тижні. Очевидно, Росія користується уповільненням постачання ППО від партнерів», — заявив глава держави.

На його думку, послаблення тиску на Росію з боку окремих міжнародних партнерів також заохочує російського президента Володимира Путіна продовжувати війну.

Реклама

«Послаблення тиску на Росію з боку окремих партнерів тільки переконує Путіна, що його цілі начебто досяжні. Потрібні інші сигнали, інші кроки — більш сильні», — наголосив Зеленський.

Удар по історичному центру Києва

Зеленський окремо прокоментував російську атаку на Київ минулої ночі. За його словами, серед іншого російські війська застосували проти столиці три балістичні ракети з касетними боєголовками.

Президент пояснив, що така зброя вибухає в повітрі під час наближення до цілі та уражає територію навколо місця вибуху. За наведеними ним даними, діаметр зони ураження може сягати 400 метрів.

Одна з ракет влучила в Печерському районі — в історичному центрі столиці, на території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем.

Реклама

Унаслідок удару пошкоджено будівлі монастиря, житлові будинки, магазини, кафе та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Зеленський назвав атаку свідомим вибором російської сторони, спрямованим на завдання максимальної шкоди цивільному населенню.

«Це ще один надзвичайно показовий удар — показовий тим, що він невипадковий. Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним», — заявив президент.

За його словами, поблизу місця удару не було військових об’єктів, а застосована зброя розрахована на масштабне ураження території.

Глава держави наголосив, що характер російських атак не свідчить про реальне прагнення Кремля припинити війну.

Які цілі атакує Росія

За інформацією Зеленського, російські удари протягом дня тривали в Києві та інших регіонах України. У Харкові під удар потрапила міська електричка. Також атак зазнали Дніпро, Марганець, Миколаїв, Херсон, населені пункти Київської, Житомирської, Донецької, Харківської, Чернігівської та Рівненської областей.

Окремою ціллю російських військ залишається енергетична інфраструктура України. За словами президента, від 11 жовтня зафіксовано понад 170 влучань по важливих енергетичних об’єктах.

Він зазначив, що українським силам протиповітряної оборони вдається збивати значну частину російських ударних безпілотників типу Shahed і частину ракет, однак інтенсивність атак створює значне навантаження на систему захисту та відновлення енергетики.

Зеленський подякував міжнародним партнерам, які допомагають відновлювати пошкоджені енергетичні об’єкти.

Україні потрібна допомога з ППО

За підсумками доповідей президент доручив Міністерству оборони України разом із військовим командуванням і МЗС поінформувати міжнародних партнерів про масштаби російських атак, дані розвідки та ризики на найближчі тижні.

Зеленський закликав партнерів не обмежуватися вже ухваленими рішеннями, а забезпечити їхнє оперативне виконання.

«Важливо прискорити постачання оборонних пакетів, які вже були погоджені. Дякую всім лідерам та країнам, що допомагають!» — підсумував президент.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами і БпЛА по шести районах столиці. Виникли пожежі і руйнування. Щонайменше одна людина загинула. Є потерпілі.

Новини партнерів