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Російські загарбники отримали пряме розпорядження від свого командування активізувати повітряні атаки на Запоріжжя. Ворог планує свідомо завдавати ударів по цивільній інфраструктурі обласного центру, використовуючи ударні безпілотники.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Злочинні наміри Кремля зафіксували українські розвідники з Департаменту активних дій. За їхніми даними, до виконання цього наказу залучені підрозділи 58-ї армії збройних сил держави-агресора. Вони мають суттєво збільшити інтенсивність обстрілів в оперативній глибині Сил безпеки й оборони України.

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Як зазначають у військовій розвідці, ватажки російських окупаційних військ вимагають від своїх підлеглих не вираховувати військові позиції, а здійснювати відвертий терор проти мирного населення.

«Ватажки російських окупаційних сил вимагають, зокрема, активізувати терор у Запоріжжі ― бити по будь-яких цивільних об’єктах обласного центру», — наголосили в ГУР.

Для того, щоб реалізувати ці злочинні плани на практиці, російське керівництво пообіцяло найближчим часом суттєво збільшити обсяги постачання ударних дронів-камікадзе для своїх передових підрозділів.

У Головному управлінні розвідки пояснюють таку жорстокість ворога безпорадністю на лінії зіткнення. Наказ посилити терор проти мирних українців у тилу є чітким свідченням гнівного невдоволення вищого керівництва РФ через колосальні втрати живої сили й техніки, які щодня зростають.

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Обстріл Запоріжжя — останні новини

Нагадаємо, у Запоріжжі 16 червня армія РФ завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждало троє людей, їм надали всю необхідну медичну допомогу.

Також у Запоріжжі під час російської атаки 30-річний чоловік загинув в автівці, прикривши своїм тілом дівчину, яка зазнала поранення. За словами керівника Запорізької ОВА Олександра Коваленка, минулої ночі ворог здійснив 5 влучань по обласному центру. Внаслідок удару семеро людей поранені, пошкоджено 9 будинків, зокрема п’ять багатоповерхівок, а також корпус Запорізького національного університету.

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