Володимир Зеленський / © Associated Press

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Найближчими днями зберігається загроза нового масованого удару Росії, тож українців просять бути обережними.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Ми маємо інформацію про підготовку росіянами нового масованого удару. Цими днями, будь ласка, звертайте увагу на сигнали ракетної небезпеки», — наголосив він.

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Також президент розповів про роботу над посиленням оборони. За його словами, це питання він обговорив із міністром закордонних справ та командою Міноборони.

«Важлива зараз триває робота з партнерами в Європі і не тільки для постачання в Україну додаткових пакетів зброї», — зазначив Володимир Зеленський.

Також у Києві відбулася зустріч із представниками однієї з країн-партнерів, яка допомагає Україні. Глава держави уточнив, що головною темою перемовин став захист інфраструктури, зокрема від різних типів дронів.

Він додав, що до максимального посилення захисту залучені Офіс президента, уряд та військові, а заходи протидії вибудовуються з урахуванням актуальних даних спецслужб.

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«Розвідка дає чітку інформацію по пріоритетах, які ставить Росія. Відповідно ми будуємо нашу протидію», — підсумував Володимир Зеленський.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російська армія атакувала Хмельниччину ввечері 26 листопада. Після удару на території одного з підприємств спалахнула пожежа — з’явилися перші подробиці наслідків атаки.

Також у Харкові російські війська вдруге від початку повномасштабного вторгнення атакували басейн, у якому готується до міжнародних змагань національна збірна України з артистичного плавання.

Окрім цього, у Києві вранці 26 листопада спалахнула сильна пожежа на лівому березі неподалік станції червоної гілки метро. Загоряння виникло в районі одного з торговельних центрів унаслідок нічної балістичної атаки на столицю.

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