Росія готує нову зиму терору: розвідка попередила про масштабні удари по енергетиці

Київ. / © Associated Press

Реклама

Протягом прийдешньої зими Російська Федерація, найімовірніше, буде частіше завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Окупанти прагнуть максимальної шкоди цивільному населенню.

Про це заявив очільника розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

За його словами, зараз у Москви більше ресурсів для таких ударів, ніж будь-коли. Натомість на полі бою, вважає Ківісельг, “не має ознак того, що найближчими тижнями РФ вдасться домогтися значного прориву".

Реклама

Саме на фоні невдач на фронті російські пропагандисти закликають військове керівництво РФ атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури України. Такий сценарій, за словами естонського розвідника, “залишається досить ймовірним”.

“По-перше, це відповідає вже сформованій сезонній тактиці знищення цивільної інфраструктури України. По-друге, у Росії зростають можливості для проведення таких операцій. Це підтверджується збільшенням кількості засобів дальнього ураження, що застосовуються для глибоких ударів", - попередив Антс Ківісельг.

Очільник розвідцентру Сил оборони Естонії каже, що до дій росіян щодо порушення стабільної роботи українських АЕС слід ставитися серйозно. Цілком ймовірним є те, що окупанти можуть готувати масштабну диверсію на одній або одразу кількох українських атомних електростанціях, щоб відволікти Київ та його міжнародних партнерів.

"Ліквідація наслідків великої ядерної аварії та регіонального радіоактивного зараження зажадала б мобілізації всіх внутрішніх ресурсів країни і призвела б до припинення оборонних операцій. Крім того, знадобилася б масштабна міжнародна гуманітарна допомога, доставка якої через ворожі дії Росії виявилася б пов'язана з украй високим ризиком для безпеки", - пояснив Ківісельг.

Реклама

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що Росія накопичує ракети і чекає на слушний момент для найпотужніших атак. Російські війська, зауважують в ISW, накопичують балістичні та крилаті ракети майже щодня, а потім запускають велику їх кількість разом із великою кількістю безпілотників, що, ймовірно, перевантажить українські системи ППО.