Росія готує новий блекаут: чи витримають АЕС удари по підстанціях

Обстріл України / © ТСН.ua

Реклама

Росіяни продовжують вести розвідку об’єктів навколо українських атомних електростанцій з метою завдання ударів по критичних вузлах енергосистеми. Головна мета Кремля — спровокувати масштабний блекаут, аналогічний тому, що стався 23 листопада 2022 року.

Про це в коментарі «24 Каналу» розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна.

Ситуація в енергосистемі залишається складною через значний дефіцит потужності. За словами експертки, наразі три діючі АЕС із сумарною потужністю 7,6 ГВт забезпечують майже 70% генерації (із наявних 11 ГВт). Водночас через морози потреба споживання сягає 18 ГВт.

Реклама

«В нас шалений дефіцит — навіть 7 великих енергоблоків АЕС не вистачає для покриття споживання», — підкреслила Кошарна.

Саме тому підстанції, що відповідають за видачу потужності з АЕС, стають пріоритетною ціллю для ворога. У 2022 році одночасне влучання в такі об’єкти призвело до спрацювання аварійного захисту, зупинки блоків та розпаду енергосистеми на «острови».

Чи врятує бетон від ракет

Після подій 2022 року «Укренерго» суттєво посилило фізичний захист об’єктів. На ключових трансформаторних підстанціях магістральних мереж було зведено бетонні захисні споруди.

Кошарна оцінила їхню ефективність. Захист спроєктований для ефективної протидії від дронів та уламків. Бетонні споруди здатні витримати удар навіть крилатих ракет.

Реклама

Проте, на жаль, від прямого влучання балістики цей захист не врятує.

Завдяки цим заходам, під час останніх атак ворог не зміг досягти своєї мети, адже магістральні підстанції в більшості областей вистояли.

Експертка наголошує, що Росія давно ігнорує будь-які правила ядерної безпеки. Окрім загроз для діючих станцій, ризики існують і для Чорнобильської АЕС. Останній блекаут на ЧАЕС стався 1 жовтня 2025 року і тривав 3 години.

Попри те, що станція не генерує енергію, електрика критично необхідна для роботи систем безпеки, датчиків та охолодження сховищ відпрацьованого ядерного палива.

Реклама

«Вони неодноразово обстрілювали джерело нейтронів у Харкові, підприємства з поводження з радіоактивними відходами. Навіть науково-дослідний реактор у Києві обстрілювали. Тому Росія — держава-терорист», — резюмувала Кошарна.

Нагадаємо, на тлі регулярних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі в Україні експерти заспокоюють щодо безпеки атомних електростанцій. Народний депутат Сергій Нагорняк пояснив, що ворог атакує підстанції «Укренерго», розташовані далеко від АЕС, тоді як пристанційні підстанції «Енергоатома» не зазнавали ударів.

За його словами, прямих загроз атаки на територію АЕС наразі немає, а додаткові рівні захисту на ключових об’єктах уже майже добудовані, що унеможливлює сценарій радіаційної катастрофи.