Росія готує новий масований удар по Україні: Зеленський розповів подробиці

Володимир Зеленський попередив про підготовку масованого удару РФ найближчими днями.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський попередив про підготовку Росією чергової масштабної атаки на українські міста.

Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

Президент наголосив, що ворог має на меті перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

«Є інформація від розвідки: росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися», — заявив глава держави.

Нагадаємо, в ніч проти 9 січня РФ запустила 242 дрони, 22 крилаті та 13 балістичних ракет на об’єкти енергетики та цивільної інфраструктури України. Зокрема, одну ракету середньої дальності «Орешнік». Загинуло четверо осіб.

