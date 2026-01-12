- Дата публікації
Росія готує новий масований удар по Україні: Зеленський розповів подробиці
Володимир Зеленський попередив про підготовку масованого удару РФ найближчими днями.
Президент України Володимир Зеленський попередив про підготовку Росією чергової масштабної атаки на українські міста.
Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.
Президент наголосив, що ворог має на меті перевантажити українську систему протиповітряної оборони.
«Є інформація від розвідки: росіяни готують новий масований удар. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися», — заявив глава держави.
Нагадаємо, в ніч проти 9 січня РФ запустила 242 дрони, 22 крилаті та 13 балістичних ракет на об’єкти енергетики та цивільної інфраструктури України. Зокрема, одну ракету середньої дальності «Орешнік». Загинуло четверо осіб.