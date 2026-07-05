Росія готує новий масований удар по Україні: Зеленський назвав дати атаки

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський попередив українців, що Росія готує новий масований удар по країні. Про це свідчать дані української розвідки.

Про це глава держави повідомив ввечері 5 липня.

Зеленський закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися до укриттів.

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Коли Росія може завдати масованого удару по містах України

За словами президента, Росія готується завдати масованої атаки напередодні саміту НАТО у Туреччині, який відбудеться 7 та 8 липня.

«Це в дусі Путіна — одразу після Дня незалежності Америки й перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе, зважайте на сигнали повітряної тривоги», — зазначив він.

Зеленський звернувся до союзників на тлі масованої атаки

На тлі ймовірної атаки росіян Зеленський звернувся до партнерів із жорсткою заявою, що «будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для Patriot’ів — це втрата життів, і це спонукає Росію воювати далі».

Президент України закликає союзників, передусім США, до «активних рішень». Він наголосив на важливості ракет для Patriot.

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«Світ має необхідну кількість і якість ППО — потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для Patriot’ів не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах Patriot’ів, в Україні», — підкреслив він.

Зауважимо, 5 липня у моніторингових каналах поширилася інформація про ймовірну атаку РФ по українських містах найближчим часом. За повідомленнями моніторів, росіяни готують масований удар цієї ночі.

Удари РФ по Україні — останні новини:

Нагадаємо, вдень Росія завдала удару по місту Богодухів на Харківщині, влучивши по супермаркету та меблевому магазину. Внаслідок терористичного удару є загиблі та поранені.

А ввечері вибухи лунали у Чернігові. Окупаційні війська атакували термінал «Нової пошти». У самій компанії додали, що противник поцілив у сортувальний термінал.

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