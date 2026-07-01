Росія готує новий масований удар: Зеленський зробив важливу заяву

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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РФ готує черговий масований удар по Україні, загроза якого є актуальною вже найближчої ночі. Водночас керівництво Росії категорично відмовляється від завершення війни, попри готовність української сторони до змістовних перемовин.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільного спілкування з медіа разом із Прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.

Росія готує масований удар — що відомо

Зеленський закликав громадян України бути максимально обережними та не ігнорувати загрози безпеці в найближчі години.

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«Сьогодні прошу наших людей в Україні бути особливо обережними — берегти себе, свої сім’ї, дітей, обов’язково користуватись укриттями та зважати на сигнали повітряної тривоги в Україні», — зазначив Зеленський.

Він уточнив, що інформацію про плани ворога надали українські розвідувальні органи. За словами президента, очільник Кремля Володимир Путін готував цю атаку завчасно.

«Сьогодні є інформація про черговий російський масований удар — є відповідні дані від нашої розвідки», — заявив український лідер.

Також додав, що одразу після завершення заходів він повертається до України. Окрім військової загрози, Зеленський констатував повне небажання російського керівництва йти на дипломатичний контакт, попри зусилля офіційного Києва. Україна задіяла різні способи комунікації, аби донести готовність до діалогу, проте Кремль продовжує ставку на військову силу.

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«І хоча ми вже всіма можливими офіційними та неофіційними каналами — через близьких йому людей — передали йому, що війну можна й треба закінчити і що ми в Україні готові до зустрічей, до змістовних перемовин, він бачить для себе тільки подальшу агресію проти України й проти інших сусідів та Європи в цілому», — підсумував президент.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, російські війська змінюють тактику на півночі України та намагаються розширити зону бойових дій у Харківській і Сумській областях. Аналітики ISW пояснили, навіщо РФ створює нові напрямки атак.

Також ми писали, що Володимир Путін обирає між трьома варіантами дій, серед яких нова мобілізація та удари по НАТО. В Силах оборони назвали єдиний спосіб примусити РФ до миру.

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