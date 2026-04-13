Росія готує новий наступ: експерт назвав найгарячіші напрямки

Російські військові / © Associated Press

Російська армія попри великі втрати не згортає тиск на фронті в Україні та не відмовляється від нових спроб наступу. Після короткого зниження кількості атак ворог знову перегруповується і готує сили для продовження весняно-літньої кампанії.

Про це заявив військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі «24 Каналу».

Така підготовка, за словами експерта, вже помітна по всій лінії фронту. Він пояснив, де росіяни зберігають найбільшу активність і чому говорити про втрату їхнього наступального потенціалу наразі зарано.

Весняно-літня кампанія Росії

Активність росіян зараз тримається на тих самих ділянках, які й до цього були найгарячішими. Найбільше боїв і далі припадає на Покровський напрямок та район Костянтинівки. Одним із наступних за кількістю атак залишається Гуляйпільський напрямок. Були й спроби противника активізуватися на північно-сіверській ділянці, зокрема на Сумщині, але там йшлося про кілька боєзіткнень.

Зазначимо, що під час так званого «великоднього перемир’я» російські атаки не припинилися, а інтенсивність боїв не впала. За цей час росіяни підтягували техніку, перегруповували сили та поповнювали особовий склад, а з моменту оголошення припинення вогню 10721 раз порушили домовленості та провели 119 штурмів.

Сам характер війни не змінився, зазначає Тимочко, під час «великоднього перемир’я» зменшилася хіба кількість атак, але не їхня інтенсивність і не масштаб тиску по всій лінії фронту.

«По всій лінії фронту зараз спостерігається перегрупування і підготовка сил противника для того, щоб усе ж таки продовжити цю весняно-літню кампанію», — наголосив він.

На початку березня росіяни вже намагалися пробити українську оборону, але та атака захлинулася. Тепер вони знову готуються до нових спроб і намагаються використати весь ресурс, який ще мають. Про втрату наступального потенціалу зараз говорити рано, бо навіть без серйозної переваги на полі бою ворог продовжує тиснути й кидає сили в бій далі.

«Якщо хоча б ще декілька таких спроб активізації будуть провальними, з величезними втратами, тоді дійсно можна буде говорити про те, що російська армія починає втрачати свій наступальний потенціал», — сказав військовий оглядач.

Станом на сьогодні російська армія не має тотальної переваги, але намагається використати все, що в неї є, і саме тому українським бійцям доводиться стримувати цю навалу в дуже складних та небезпечних умовах. Іншого варіанту немає, бо там, де ворог може просунутися, він несе не просто штурми, а вбивства й руйнування.

Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ.