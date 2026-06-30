Росія готує новий наступ на півночі: Сирський сказав, чи є загроза для Києва

Що відомо про наступ РФ на Чернігівщину

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Російські війська готують можливі наступальні дії на півночі України. Найбільш реалістичним сценарієм є удар з Брянської області РФ на територію Чернігівщини.

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський екслюзивно для ТСН у межах національного телемарафону «Єдині новини».

«Найбільш ймовірний варіант, і це підтверджується декільками даними — можливі наступальні дії на півночі з території Росії, з Брянської області. Це реалістичний варіант, і, звичайно, ми до цього готуємося», — повідомив головком ЗСУ.

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Він уточнив, що росіяни не планують наступати на Київ. Але цілком серйозно розглядають можливість наступу на Чернігівську область.

За словами Сирського, ворог планує просунутися вглиб регіону, щоб розтягнути лінію фронту та змусити ЗСУ задіяти резерви з активних напрямків.

«Такий спосіб розтягнення фронту і позбавлення нас резервів. З огляду на загальну чисельність власних військ і кількість бойових бригад, полків», — підсумував головком ЗСУ.

Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський уже попереджав, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.

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Зеленський навіть проводив засідання Ставки через загрозу ворожого наступу на Київ і Чернігів.

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