Росія готує новий сценарій атак на Київ: експерт назвав головну небезпеку

Атака на Київ. / © Associated Press

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Київ залишається однією з головних цілей для атак РФ. Окупанти намагаються бити по логістичних об’єктах, оборонних підприємствах та критичній інфраструктурі столиці. Ворог дедалі частіше робить ставку на балістику і реактивні дрони, намагаючись ускладнити роботу української ППО.

Про це розповів військово-політичний експерт Олександр Мусієнко в коментарі «РБК.Україна».

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Мусієнко наголосив, що Сили оборони шукають способи протидії російській балістиці. З його слів, вже був прецедент, коли вночі 10 серпня вдалося зірвати масштабну атаку на Київ. Тоді росіяни планували застосувати понад 20 ракет одним залпом. Атаці вдалося запобігти завдяки ударам Сил оборони, перевантаженню російської ППО у Брянській, Курській та Бєлгородській областях, а також іншим діям.

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Він пояснює, що РФ активніше завдає ударів балістикою через сповільнення постачання Україні ракет PAC-3 для Patriot, які можуть перехоплювати такі цілі.

Експерт каже, якщо раніше окупанти робили три-чотири масштабні атаки на місяць, то зараз може йтися про п’ять-шість масштабних запусків на тлі щоденних поодиноких ударів. Водночас невеликих атак із меншою кількістю ракет може стати більше.

«Якщо говорити про 2, 3, 4, 5 ракет, то ворог практично кожну добу може завдавати ударів, пробувати завдавати», — зазначив експерт.

Водночас російські війська дедалі частіше застосовують реактивні дрони та «Бандеролі», щоб ускладнити роботу української ППО, адже такі цілі складніше перехоплювати мобільним вогневим групам.

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Окремо Мусієнко не виключає, що Росія може вже найближчим часом почати бити по енергетичних об’єктах, не очікуючи настання холодів. За його словами, наразі ознак масштабного накопичення російських ракет не фіксують — окупанти фактично використовують ті боєприпаси, які вдається виробляти.

Водночас РФ може спробувати скористатися «вікном можливостей», поки Україна чекає на нові ракети-перехоплювачі та вдосконалює способи протидії російським повітряним атакам.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна стикається з нестачею засобів протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів. З його слів, лише у першому півріччі 2026-го обсяги постачання ракет для ППО скоротилися втричі порівняно з аналогічним періодом торік.

Водночас аналітики ISW наголошують, що Росія випробовує нову зброю на Україні. Її війська поступово використовують невелику кількість північнокорейських балістичних ракет KN-23 під час атак. Москва, ймовірно, намагається випробувати ці ракети на практиці та підвищити точність їхнього наведення.

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