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Росія готує посилення обстрілів України, вибухи у Харкові: головні новини ночі 27 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 липня 2025 року:
Росія готується до більш масштабних ударів по Україні — ISW Читати далі –>
Ворог просунувся на Донеччині та Харківщині — DeepState Читати далі –>
У Харкові вночі пролунали вибухи Читати далі –>
Росія вночі запустила ударні БпЛА по Україні Читати далі –>
Клімкін розповів, за яких умов Путін може погодитися на зустріч з Зеленським Читати далі –>