Росія готує удари по великих містах взимку: Шмигаль назвав цілі

Денис Шмигаль / © Володимир Зеленський

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Доповнено додатковими матеріалами

Росія підготувала детальні плани зимових атак на українські електростанції, системи тепла, води та каналізації. Україна вже має ці документи і готується до захисту.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

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Росія готує удари по енергетиці взимку: Шмигаль розкрив деталі

За словами посадовця, ворог розробив комплексні удари для знищення цивільної інфраструктури: від генерації та інтерконекторів (на вході з Європи та через Дніпро) до систем тепло- й водопостачання.

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Окремі сценарії підготували для Києва, Харкова, Одеси та інших міст, де проживає понад пів мільйона людей. Росія накопичила великий масив інформації як про вже уражені об’єкти, так і про ті, що ще не перебували під ударом.

«Стратегія дій російських терористів на цю зиму вразила партнерів, як і нас, своїм цинізмом, холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику», — наголосив міністр.

Держава має у своєму розпорядженні матеріали, які повністю розкривають підготовку Росії до зимового терору. У них прописані конкретні види зброї — від балістичних ракет до реактивних і звичайних дронів, а наряди розписані на кожну ціль.

«Там два великі документи. З таблицями, з кількістю зброї, яка необхідна на кожен об’єкт, щоб його знищити. Ми розуміємо, як вони діятимуть. Звісно, у них є практично доволі багато інформації… Тобто на цю зиму ворог готується дуже ґрунтовно», — заявив Шмигаль.

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Захист енергетики України та нові технології протидії

Він додав, щоб протистояти цим загрозам, Україна посилює ППО, системи радіоелектронної боротьби та інженерно-технічний захист. Наразі завершено будівництво близько 200 капітальних бетонних шелтерів (споруд другого рівня протидронового захисту).

Міністр запевнив, що цю систему постійно вдосконалюють: додатково встановлюють предетонаційні екрани та сітки проти FPV-дронів. Ворожі «дрони-матки» здатні заносити їх глибоко в тил, намагаючись уразити трансформатори через технологічні отвори.

Крім того, зберігається високий ризик ураження відкритих розподільчих пристроїв балістикою з касетними боєприпасами та шрапнеллю. Тому Україна разом із партнерами активно накопичує резерв обладнання для швидкого відновлення.

Він запевнив, що захищати енергетику допомагає міжнародна спільнота — понад 40 країн приєдналися до «енергетичного Рамштайну». За три роки до Фонду підтримки енергетики залучили понад 2,1 млрд дол., з яких 545 млн дол. надали цьогоріч, а ще 305 млн євро обіцяють передати незабаром. Також Україна вже отримала понад 33 тисячі тонн устаткування.

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Зважаючи на ситуацію, Денис Шмигаль зазначив, що держава готова до комплексного перемир’я — одночасно в морі та в енергетиці. Це допомогло б знову запустити зерновий коридор і гарантувати глобальну продовольчу безпеку.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Путін продовжує обіцяти швидке захоплення Донеччини, але його плани, за словами українського лідера, можуть сягати значно далі.

Раніше Володимир Зеленський після переговорів із Трампом повідомив, що Україна готова до взаємного енергетичного перемир’я за умови, що Росія припинить удари по українській енергетиці.

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