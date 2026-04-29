Кремль готує удари по водопостачанню: ЗМІ назвали міста, які під загрозою

Атака РФ.

Російська Федерація готується до ударів по об’єктах водопостачання в Україні. У разі пошкодження мільйони людей в різних містах країни будуть отримувати воду за розкладом.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела у держструктурах.

За даними співрозмовника видання, основною метою агресорки Росії можуть стати об’єкти системи водозабору. У кожному населеному пункті вони різні, але зазвичай там є лише один водозабір. Тобто виведення з ладу одного об’єкта може призвести до припинення водопостачання цілого населеного пункту.

Віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира також зауважує, що цілями росіян дійсно можуть бути об’єкти водозабору і насосні станції. З його слів, основна вразливість водних мереж — відсутність резервних систем забору води, які могли б стати альтернативою на випадок руйнування чинної системи.

«Насоси складно знайти (для заміни), а ремонт займе тижні», — сказав він.

Які регіони у зоні ризику

В основній зоні ризику — десять областей: Луганська, Донецька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська та Херсонська, а також столиця — Київ.

«Усі 2000 кілометрів нашого кордону з ворогом, безумовно, найбільш уразливі», — каже джерело ЗМІ.

За інформацією видання, зараз опрацьовують питання встановлення альтернативних водозаборів у населених пунктах, але для будівництва і введення в експлуатацію потребує 9-12 місяців.

За словами джерела, розглядається використання мобільних станцій водозабору — водокачок. Вони зможуть пересуватися по водоймі, звідки береться вода, в райони, де стаціонарні станції будуть виведені з ладу.

Зараз можна говорити щонайменше про шість станцій. Вони будуть високої потужності — 100-300 тисяч кубометрів на добу. Цього достатньо для середніх міст — як от Запоріжжя, Кривий Ріг, Полтава, Миколаїв, Вінниця. Втім, для Києва, Одеси чи Львова однієї такої установки не вистачить.

Якщо росіянам вдасться пошкодити водозабори, то уникнути графіків подавання води уникнути не вдасться, каже співрозмовник видання, називаючи це тимчасовими незручностями.

Зауважимо, що вся система водопостачання децентралізована. Це означає, що немає єдиного оператора, як, наприклад, «Укренерго» в системі електропостачання, який би регулював подачу води.

Нові цілі РФ для атак

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що нові цілі РФ для атак - не об’єкти енергетики. Навесні та влітку російські окупанти планують бити по логістиці, а також системі водопостачання.

«Судячи з документів, які ми отримали від розвідки, руські битимуть по логістиці — по залізниці та іншому. Йдеться і про серйозні інфраструктурні речі — мости, дамби, гідроелектростанції, а також про насосні станції, постачання питної води тощо», — розповів Зеленський.

Дата публікації 10:44, 29.04.26 Кількість переглядів 11 Ворог б'є по лікарнях і ДСНС у різних областях! Є жертви

