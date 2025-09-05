Росія готується бити по газовій інфраструктурі: ексміністр пояснив, чому ця зима буде складнішою

Зима буде важкою: експерт попередив про удари РФ по газових мережах

Цієї зими російські окупанти можуть посилити удару по газовій інфраструктурі, оскільки Україна остаточно припинила транзит російського газу.

Таку думку висловив колишній міністр енергетики Юрій Продан, передає паблік «Труха».

Він нагадав, що минулого року в України закінчився контракт з Росією по транзиту газу.

Продан припускає, що в цьому році вже нічого не буде стримувати Росію, щоб бити по об’єктах газопостачання.

«Це і газорозподільчі станції, і перекачувачі агрегати, і таке інше, що є в газотранспортній системі України», — сказав ексміністр.

За його словами, наразі важко сказати, наскільки готова Україна до цієї ситуації, особливо в великих містах, де наші системи теплопостачання підв’язані до газових мереж.

«І, не дай Боже, буде серйозна зупинка котельні по газу. Ми укомплектовані цими бригадами всіма. Це сьогодні робота комунальних підприємств для того, щоб коли буде довга перерва в забезпеченні опалення, то треба зливати воду. Тут треба дуже чітко і дуже зрозуміло реагувати на цю ситуацію. Чи проведені у нас певні якісь навчання цього питання? У мене такої інформації немає», — каже колишній очільник Міненерго.

Тим не менш, він певен, що ця зима буде для українців набагато складнішою, ніж минула.

«Все-таки оця тенденція, що він (Путін — Ред.) буде бити там комплексно — і по об’єктах електропостачання, і по газопостачання, вона тривожна. Тому треба і нашим енергетикам, і комунальним підприємствам дуже серйозно готуватись до цієї ситуації. Не можна сьогодні розслабитись і треба готуватись. Я вже сказав, що зима буде більш складною, ніж минулий рік. Я надію, що таких блекаутів не буде. Але те, що можуть відбутися такі удари з переривами газу і електропостачання по містах, особливо по великих містах — до цього треба бути готовим», — зазначив Продан.

Він закликає українців самих подбати про своє комфортне життя взимку. І якщо хтось має змогу провести зиму за містом, то краще це зробити, або знайти таку можливість.

Продан наголосив, що Росія теж готується і зробила висновки і за минулий, і за позаминулий роки.

«Тут може бути трошки складніше. Відновлення і подача газу може бути не в такі терміни, як це по електроенергії. Але треба дивитись буде конкретно по кожному об’єкту, який може постраждати в цій ситуації. Ми навчилися справлятися в важких обстрілах по електропостачанню. Дай Боже, що ми будемо готові і зможемо також певним чином забезпечити функціонування в цей важкий період нашої газотранспортної системи. І газопостачання відновлювати в найкоротші терміни», — підсумував Продан.

