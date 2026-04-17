Росія готується до 7 масованих атак по Україні на місяць— міністр зробив тривожне попередження

Андрій Сибіга

Російська Федерація готується до інтенсифікації повітряного терору, плануючи завдавати масованих ударів по території України до семи разів на місяць.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Interfax.

Під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі очільник МЗС розкрив деталі очікуваних атак. За його словами, агресор має намір використовувати комбіновану тактику з одночасним залученням сотень безпілотників та десятків ракет.

«За даними нашої розвідки, вони готуються до таких масованих атак найближчим часом. У нашій реальності масована атака означає щонайменше 400 безпілотників у поєднанні з щонайменше 20 ракетами. І вони готуються атакувати нас, згідно з даними розвідки, сім разів на місяць», — заявив Сибіга, посилаючись на дані розвідки.

Нагадаємо, російська армія продовжує тероризувати мирних жителів Херсона, цілячись у громадський транспорт. Під час ранкового обстрілу 17 квітня ворог вгатив по маршрутці з пасажирами.

Попри це, РФ використовує дрони як розвідку перед балістичними ударами, щоб виснажити запаси Patriot.

Окрім цього, РФ планує наступ на південному сході України. Кремль стягує резерви та готує 20 тисяч військових для фронту.