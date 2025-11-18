Росія готується до атак: експерт розкрив плани Кремля перед новими ударами

Обстріл РФ. / © Associated Press

Протягом тижня Росія може накопичити достатньо зброї для того, щоб завдати точкових ударів по території України. Зауважимо, днями у Мережі з’явилися повідомлення, що агресорка РФ перебуває на завершальному етапі підготовки до масованого ракетного удару.

Таку думку висловив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в коментарі “24 Каналу”.

За словами експерта, останнім часом росіяни дещо змінили свою тактику. Так, основну масу засобів ураження вони спрямовують по одному місту.

“Казати про якісь прогнози, коли можлива атака це, мабуть, як гадати на кавовій гущі, або ж треба мати чіткі розвіддані з боку”, - висловився Храпчинський.

Втім, наголошує він, останнім часом зросла кількість ударів по енергетиці. Фактом залишається те, що Російська Федерація далі битиме по енергетичних об'єктах, але використовуватиме складні маршрути прольоту над цивільними містами, щоб мати додатковий ефект.

Адже, пояснив Храпчинський, коли сили ППО намагаються перехоплювати цілі над містом, то існує ймовірність жертв серед цивільного населення та руйнувань будинків.

"Тип засобів ураження залежатиме від регіону, по якому битиме ворог", – каже авіаексперт.

Відповідно росіяни будуть працювати або крилатими, або балістичними ракетами. Саме від цього залежатиме також кількість ударних безпілотників чи імітаторів. За словами авіаційного експерта, вони активно збирають розвіддані щодо засобів протиповітряної оборони України, щоб розуміти розташування та скільки часу треба для перезаряджання

Умовно - росіяни можуть планувати, по якому регіону завдати удар, враховуючи можливу передислокацію ППО. Тож Україні треба будувати щільну систему протиповітряної оборони, яка зможе закрити увесь повітряний простір від загроз боку ворога.

За словами Храпчинського, більшість випадків застосуванняаеробалістичних ракет "Кинджал" відбувається по регіонах, де немає систем Patriot, SAMP/T або IRIS-T. Експерт пояснює: ворог б'є тою зброєю туди, де впевнений, що досягне цілі.

“Протягом останнього часу суттєво збільшилась кількість застосування саме ракет російського виробництва”, - наголосив він.

За його словами, це свідчить про те, що армія змогла отримати певні можливості щодо легалізації деталей для комплектування. Наприклад, білоруський завод "Інтеграл" активно виготовляє низку компонентів для великої кількості ракет РФ. Зокрема, інерційні системи, навігації та компоненти до інерційних систем навігації. Тобто мікроелектроніку, яку раніше росіяни закупляли якось через треті країни.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Києву вночі проти 14 листопада під прицілом у столиці були звичайні будинки. Аналітики ІSW переконані: Росія, як і раніше, має намір використовувати свої далекобійні удари, спрямовані на цивільне населення України, з метою посіяти страх та деморалізувати українців.