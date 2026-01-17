Росія готується до масованого обстрілу України: експерт розповів, які цілі вона обрала

Обстріл України / © tsn.ua

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готується до нових масованих ударів. Ворог не припиняє терор і постійно завдає точкових уражень по елементах української енергосистеми. Експерт проаналізував тактику окупантів та пояснив, чого очікувати найближчим часом.

Про це в ефірі «24 Каналу» розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Помилково вважати, що ціллю номер один для ворога є виключно Київ. За словами експерта, українська енергосистема є цілісним організмом, тому росіяни намагаються бити по ключових розподільчих вузлах у різних регіонах.

«Це призводить до втрати можливості варіювати в пікові навантаження. Але не обов’язково це буде Київ. У таких метеоумовах, які зараз ми бачимо, — постійна мінусова температура, — вони намагатимуться бити по енергетичній складовій, щоб далі тиснути психологічно на українців», — наголосив Храпчинський.

Храпчинський також сказав, що арсенал окупантів залишається різноманітним: від ударних безпілотників до крилатих ракет. Все залежить від обсягів накопичених ресурсів. Експерт звернув увагу на появу у ворога нових зразків озброєння.

Зокрема, фіксується використання нових реактивних «Шахедів». Крім того, Іран передав Росії більш сучасні розробки — дрони Karrar, які росіяни маркують як «Герань-5».

«Тому тут більше про комбінованість і навантаження нашої протиповітряної оборони шляхом зібраних розвідданих, — те, що вони отримують, роблячи щоденні малі атаки ударними безпілотниками», — пояснив фахівець.

Чи є реальна загроза «Орешніка»

Останнім часом моніторингові канали знову поширюють інформацію про ймовірний удар російською балістичною ракетою «Орешнік». Проте експерт радить орієнтуватися на офіційні джерела, зокрема на повідомлення посольства США.

Запуск ракети типу «Орешнік» за своїм профілем нагадує пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР). Згідно з міжнародними протоколами безпеки та системою автоматичного сповіщення, Росія зобов’язана попереджати США про такі пуски, аби вони не були сприйняті як початок ядерної війни.

«Якщо загроза реальна, то офіційне попередження буде розміщене на сайті U.S. Embassy in Ukraine. Під час попередніх спроб застосування „Орешніка“ посольство США було сповіщене і публікувало попередження для своїх громадян», — зазначив аналітик.

Храпчинський підкреслив: краще довіряти офіційним дипломатичним джерелам, ніж анонімним телеграм-каналам, які можуть транслювати ворожі вкиди для створення паніки та психологічної кризи в українському суспільстві.

Нагадаємо, ГУР Міноборони України попередило про плани Росії завдати ударів по критичних елементах української енергосистеми — підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують роботу атомних електростанцій.

За даними розвідки, ворог уже провів розвідку щонайменше десяти таких об’єктів у дев’яти областях, прагнучи створити нестерпні умови для цивільного населення та посилити тиск на Україну і її партнерів.