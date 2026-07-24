Росія готується до нових ударів: Ігнат назвав головну мішень окупантів

Обстріл / © ТСН.ua

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Росія продовжує накопичувати ракетне озброєння, а головною мішенню для атак залишається Київ.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Чи варто чекати масованого удару найближчим часом

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Ігнат закликав критично ставитися до інформації, яка поширюється в соцмережах і телеграм-каналах щодо нібито визначених дат нових масованих атак.

«Є загроза подальшого застосування балістики. Про масований удар ми поки що не говоримо. Це вже телеграм-канали розносять, як зіпсований телефон», — сказав Ігнат.

За його словами, небезпека застосування балістичних ракет залишається постійною, адже Росія продовжує накопичувати відповідне озброєння.

Чому головною ціллю залишається Київ

Речник Повітряних сил нагадав, що статистика російських атак у липні свідчить про пріоритетність столиці для окупантів.

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«2 липня основний удар — Київ, 6 липня — основний напрямок Київ, 19 липня — також Київ із застосуванням великої кількості балістичних ракет і дронів», — зазначив Ігнат.

Він додав, що передбачити точний час наступної атаки практично неможливо, оскільки російське командування змінює свої плани залежно від стратегічних цілей.

Ігнат наголосив, що українські військові готові до відбиття атак, однак кількість засобів протиповітряної оборони залишається критично важливою.

«Хлопці заряджені. Заряд енергії й бойовий дух є у кожного нашого воїна. Але нам потрібно більше засобів», — сказав він.

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Окремо речник пояснив можливості систем Patriot у боротьбі з балістичними ракетами.

«Ракети Patriot можуть перехоплювати балістику, коли вона вже заходить на удар, у радіусі приблизно 20 кілометрів. Ви ж розумієте, що навіть Київ — це місто-мільйонник. Тут не одна система потрібна, щоб захистити місто, і не лише система, а й ракети», — підкреслив Ігнат.

За словами представника Повітряних сил, окрім балістичних ракет, Росія активно застосовує ударні безпілотники та нарощує використання нових засобів повітряного нападу.

«Балістика — це дуже небезпечно. Ворог має свої плани й особливо щось замислює для нашої столиці», — резюмував Ігнат.

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Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, в ніч проти 24 липня РФ масовано вдарила по Одеській області. Окупанти запустили ракети і безпілотники. Через атаку було уражено житловий сектор та промислову інфраструктуру.

Окрім того, Росія посеред дня вдарила по цивільних в Одесі. Пошкоджено меблевий магазин.

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