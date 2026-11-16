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Росія готується до удару по Україні: Зеленський звернувся до громадян із попередженням
Володимир Зеленський повідомив, що Росія підготувалася до нового удару. Президент закликав українців реагувати на сигнали ракетної небезпеки.
Президент України Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної та ракетної небезпеки сьогодні ввечері, вночі та протягом завтрашнього дня. За його словами, є інформація, що Росія підготувалася до нового удару.
Про це глава держави заявив у своєму зверненні 16 листопада.
Зеленський наголосив, що українцям необхідно бути особливо уважними до сигналів небезпеки протягом найближчої доби та подбати про власну безпеку.
«І обов’язково сьогодні ввечері, вночі і протягом завтрашньої доби, будь ласка, зважайте на сигнали ракетної небезпеки. Є інформація, що росіяни підготувались до удару. Бережіть себе», — сказав президент.
Він також наголосив, що Україна відповідатиме на російські атаки.
«І вони там, в Росії, повинні знати, що на кожне їхнє зло буде наша справедлива відповідь», — додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше український президент попередив, що Росія готує нові масовані атаки по Україні. За словами Зеленського, ворог зосереджує удари по енергетичній інфраструктурі окремих регіонів.