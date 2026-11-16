Росія готується до удару по Україні: Зеленський звернувся до громадян із попередженням

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної та ракетної небезпеки сьогодні ввечері, вночі та протягом завтрашнього дня. За його словами, є інформація, що Росія підготувалася до нового удару.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні 16 листопада.

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Зеленський наголосив, що українцям необхідно бути особливо уважними до сигналів небезпеки протягом найближчої доби та подбати про власну безпеку.

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«І обов’язково сьогодні ввечері, вночі і протягом завтрашньої доби, будь ласка, зважайте на сигнали ракетної небезпеки. Є інформація, що росіяни підготувались до удару. Бережіть себе», — сказав президент.

Він також наголосив, що Україна відповідатиме на російські атаки.

«І вони там, в Росії, повинні знати, що на кожне їхнє зло буде наша справедлива відповідь», — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше український президент попередив, що Росія готує нові масовані атаки по Україні. За словами Зеленського, ворог зосереджує удари по енергетичній інфраструктурі окремих регіонів.

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