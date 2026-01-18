Атака "Шахедів" на Україну / © tsn.ua

Росія планує суттєво наростити виробництво бойових безпілотників, щоб застосовувати для атак по Україні до 1000 дронів на день.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю lb.ua.

«Ми повинні робити все для того, щоб зірвати ці плани і завдати таких втрат ворогу, щоб він відмовився від своїх активних дій, та створити умови для проведення переговорів. Тому що зі слабким ніхто не буде домовлятися», — наголосив він.

Завданням Збройних сил головком назвав продовження ефективної боротьби.

За словами Сирського, ведення бойових дій повинно бути спрямоване на те, «щоб максимально зменшити бойовий потенціал ворога — людський, потенціал в озброєнні, у виробництві озброєння і продукції подвійного використання».

Нагадаємо, Росія поповнила свій військовий арсенал новим типом ударного безпілотника — Shahed-107. Цей апарат є технологічно спрощеною та економічно вигіднішою версією вже відомого дрона-камікадзе Shahed-136, який ворог активно використовує для терору українських міст.