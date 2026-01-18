- Дата публікації
Росія готується запускати по Україні 1000 дронів щодня — Сирський
Головком ЗСУ наголосив на необхідності зменшити бойовий потенціал ворога.
Росія планує суттєво наростити виробництво бойових безпілотників, щоб застосовувати для атак по Україні до 1000 дронів на день.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю lb.ua.
«Ми повинні робити все для того, щоб зірвати ці плани і завдати таких втрат ворогу, щоб він відмовився від своїх активних дій, та створити умови для проведення переговорів. Тому що зі слабким ніхто не буде домовлятися», — наголосив він.
Завданням Збройних сил головком назвав продовження ефективної боротьби.
За словами Сирського, ведення бойових дій повинно бути спрямоване на те, «щоб максимально зменшити бойовий потенціал ворога — людський, потенціал в озброєнні, у виробництві озброєння і продукції подвійного використання».
Нагадаємо, Росія поповнила свій військовий арсенал новим типом ударного безпілотника — Shahed-107. Цей апарат є технологічно спрощеною та економічно вигіднішою версією вже відомого дрона-камікадзе Shahed-136, який ворог активно використовує для терору українських міст.