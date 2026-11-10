Росія хоче позбавити тепла велике українське місто: що відомо про атаку

Атака РФ / © ТСН.ua

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Увечері 10 листопада російські війська вдарили по критичній інфраструктурі Кривого Рогу. Росія намагається залишити місто без тепла.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Атака РФ на Кривий Ріг 10 листопада

За словами очільника облради, станом на момент повідомлення ворожа атака ударними безпілотниками все ще триває.

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«Росіяни намагаються заморозити Кривий Ріг. Б’ють по критичній інфраструктурі. Атака дронами ще триває. Будьте в укритті до відбою», — наголосив Микола Лукашук.

Жителів міста закликають перебувати у безпечних місцях та дотримуватися правил безпеки до офіційного завершення повітряної тривоги.

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Нагадаємо, Росія визначила нові цілі для ударів по Україні, серед яких — об’єкти аграрної та харчової промисловості. У ГУР повідомили, які підприємства опинилися під загрозою та чого домагається ворог.

За даними аналітиків ISW, російська армія змінила підходи до обстрілів української інфраструктури, інтегрувавши високоманеврені квазікрилаті ракети та високоточні модифікації балістичного озброєння.

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