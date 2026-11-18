Південний міст. / © УНІАН

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В останні кілька днів удари російської далекобійної зброї були спрямовані переважно на мости в Києві та Запоріжжі. РФ цілеспрямовано атакує транспортну інфраструктуру України, намагаючись порушити економічне життя країни і ускладнити повсякденне життя цивільного населення.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Український президент Володимир Зеленський повідомив, що чотири російські балістичні ракети вразили Південний міст у Києві, а три балістичні ракети — Північний міст. Водночас російський мілблогер стверджував, що окупанти начебто випустили близько 30 балістичних ракет по обох мостах.

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Російські війська також завдали ударів по Преображенському мосту в Запоріжжі ударним БпЛА «Геран-4».

В ISW наголошують, що армія РФ неодноразово завдавали ударів по Північному і Південному мостах Києва протягом жовтня-листопада цього року. Це призвело до серйозних перебоїв у цивільному транспорті і логістиці через річку Дніпро, оскільки Москва прагне фізично розділити Київ.

«Атаки російських дронів на мости через Дніпро є частиною ширшої кампанії далекобійних ударів РФ, спрямованої на підрив української економіки і ускладнення життя мешканців великих міст. Таким чином Росія намагається посилити тиск на Україну, а також змусити Київ до капітуляції напередодні цієї зими», — підсумовують американські аналітики.

Удари по Кримському мосту — що відомо

Українські Сили оборони здійснили удари по Кримському мосту вночі 16-17 листопада. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна застосувала різні типи озброєння. Зокрема, безпілотники «Паляниця» уразили автомобільну частину, а ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5 — залізничну частину. За допомогою «Фламінго» здійснили кероване ураження.

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Після атаки зафіксовано значні руйнування переправи. Зокрема, арка автомобільної частини впала у воду, обвалився проліт проїжджої ділянки. Втім, у Мережі з’явилися кадри руху поїзда залізничною частиною Кримського мосту після нещодавніх атак.

Водночас військовий оглядач Андрій Риженко переконаний, що Кримський міст не зможуть відновити швидко. Щонайменше для цього знадобиться понад рік. З його слів, пошкодження можна охарактеризувати як середньої тяжкості. Масивна металева споруда заввишки приблизно 45 метрів і вагою 6 тисяч тонн обвалилася просто в судноплавне русло Керченської протоки.

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