Росія хоче розпалити "антиукраїнські настрої" серед поляків: Генштаб Польщі стривожив заявою

Командування закликає польських громадян не піддаватися емоціям, оскільки вони “не викликані щиро”.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Прапори Польщі та України.

Прапори Польщі та України / © Associated Press

У Польщі спостерігаються “інтенсивні психологічні операції проти України” та антиукраїнські настрої.

Про це йдеться у заяві Генерального штабу Польщі.

“Російські наративні операції створюють атмосферу страху та тривоги щодо претензій з боку українців у Польщі; здійснюються дії, спрямовані на руйнування позитивних польсько-українських емоційних відносин; у Польщі розпалюються антиукраїнські настрої”, — наголосили в Генштабі.

Як приклад, військові згадують підпали українських автомобілів, замальовування антивоєнних муралів, а також операції онлайн із просування ворожості щодо України.

Зазначається, що спостерігається зростання антиукраїнської поведінки в місцях, де відбувається передавання зброї або підтримка України, як-от Гдиня та Гданськ.

Командування називає єдиною метою таких дій «вселити страх і відчуття загрози в наше суспільство через присутність українців у Польщі». Своєю чергою Москва намагається представити своє вторгнення до України актом підтримки поляків у відповідь на Волинську трагедію, а українців — більшою загрозою для Польщі, ніж Росія.

“Мета полягає в тому, щоб спрямувати емоції на Україну. Громадяни Польщі, бажаючи повернутися до своєї зони комфорту, можуть тиснути на уряд, щоб той ухвалював рішення, несумісні з державною метою”, — наголошують військові.

Командування закликає польських громадян не піддаватися емоціям. Випадки диверсій є частиною скоординованих дій російських служб і не мають нічого спільного з цілеспрямованими діями всієї української нації.

“Пам’ятаймо, що на цьому етапі розрив між злочинцем і жертвою чіткий: агресор на сході — і це Росія; відокремлення Польщі від України полегшить тягар ведення війни для Росії; будь-які дії, що підривають підтримку України (наративні, емоційні), підтримують агресію Росії”, — наголошує Генштаб Польщі.

Нагадаємо, раніше польські правоохоронці заявляли про те, що в Польщі зростає хвиля нападів на українців. Поліція зафіксувала значне зростання злочинів на ґрунті ненависті проти громадян України. Найпоширенішим правопорушенням залишаються погрози насильством.

